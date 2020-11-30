بايرن واصل تفوقه

دوليه

واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شتوتغارت بالفوز عليه 3-1 السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني، في حين حقق كولن فوزا مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، احد المرشحين لاحراز اللقب 2-1 بفضل ثنائية للتونسي الياس السخيري. سجل الفرنسي تانغي كوليبالي (20) لشتوتغارت ومواطنه كينغسلي كومان (38) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (45+1) والبرازيلي دوغلاس كوستا (87) لبايرن. وعزز بايرن صدارته بـ22 نقطة، في حين تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة. وكان شتوتغارت حقق افضل انطلاقة له منذ 16 عاما في البوندسليغا، فبعد خسارته مباراته الافتتاحية على ارضه امام فرايبورغ، لم يخسر اي مباراة من اصل 8 قبل سقوطه امام الفريق البافاري. في المقابل لم يذق بايرن حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، طعم الخسارة في اخر 12 مباراة في مختلف المسابقات (فاز 11 وتعادل في واحدة). كما أنه فاز على شتوتغارت في 15 من اخر 16 مواجهة بينهما وكانت الخسارة الوحيدة على ارضه في الجولة الاخيرة من موسم 2017-2018 بعد ان ضمن الفريق البافاري اللقب وكانت حينها اخر مباراة رسمية له بقيادة مدربه السابق يوب هاينكيس. والتقى الفريقان 103 مرات في الدوري الالماني ويتفوق بايرن بفارق كبير اذ حقق 65 فوزا مقابل 18 خسارة في حين تعادل الفريقان 20 مرة. وخسر دورتموند مركزه الثاني لصالح لايبزيغ الفائز على أرمينيا بيلفيد 2-1، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة في مقابل 20 نقطة للايبزيغ. وزاد بوروسيا مونشنغلادباخ من محن شالكه الأخير بالفوز عليه 4-1.ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد شالكه عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر الأخير. وشهدت مباراة أونيون برلين وضيفه أينتراخت فرانكفورت نصف «دستة» أهداف تقاسمها الفريقان. وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه فرايبورغ بهدف لمثله.