بوردو فرض التعادل على سان جرمان

دوليه

فرض بوردو التعادل 2-2 على مضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب أول من امس ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

وسجّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي نيمار (27 من ركلة جزاء) والإيطالي مويز كين (28) في حين وقّع تيموتي بيمبيلي (10 خطأ في مرمى فريقه) وياسين عدلي (60) هدفي الضيوف. ورفع سان جرمان رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة في حين بات رصيد بوردو 16 نقطة في المرتبة الحادية عشرة. وفاجأ بوردو أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم عندما ضغط النيجيري جوش ماجا على المدافع الشاب تيموتي بيمبيلي فسجل الأخير هدفأ خطأ في مرمى فريقه (10).

وضغط سان جرمان في محاولة لإدراك التعادل وطالب نيمار بركلة جزاء إثر إعاقته داخل المنطقة من قبل مواطنه أوتافيو لكن الحكم لم يكترث له قبل أن يلفت حكم الـ»VAR» نظره إلى إمكانية حصول عرقلة داخل المنطقة، ليعدل الحكم الرئيسي عن قراره ويمنح فريق العاصمة ركلة جزاء ترجمها نيمار بنجاح مسجلا هدفه الخمسين في الدوري (27). ولم تمض دقيقة حتى سدد نيمار كرة قوية بيسراه عجز حارس بوردو بونوا كوستيل في السيطرة عليها فتهيأت أمام الإيطالي مويز كين فتابعها داخل الشباك مسجلا هدف فريقه الثاني.

وبعد أن أضاع سان جرمان فرصا بالجملة لحسم النتيجة في صالحه، نجح ياسين عدلي في إدراك التعادل لبوردو في مرمى فريقه السابق (60).

وفي مباراة ثانية انتفض مرسيليا وحقق انتصاره الرابع تواليا وكان على حساب نانت 3-1.

ووضع مرسيليا سلسلته السيئة قاريا بعد سقوطه أمام بورتو البرتغالي 0-2 الأربعاء وراءه، ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 21 نقطة.

