غوارديولا: اللاعبون فقدوا متعة اللعب

دوليه

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبيه لم يستطيعوا التألق خلال الفوز 5- 0 على بيرنلي في الدوري الإنكليزي أول من أمس بعد أن تسبب الجدول المزدحم بالمباريات في امتصاص بعض المتعة من الرياضة.

وانتهى الموسم الماضي متأخرا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت أيضا في ضغط الموسم الحالي ليقام في فترة أقل، وأبدى العديد من المدربين غضبهم من جدول المباريات الذي يعتقدون أنه ساهم في زيادة الإصابات بين اللاعبين. وأبلغ غوارديولا الصحافيين «الأزمة أن اللاعبين بدأوا يفقدون متعة لعب كرة القدم. في الماضي كان من الجميل اللعب مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا في وجود الجماهير. الآن نلعب كل ثلاثة أيام. سنذهب إلى بورتو من أجل الفوز ثم نستعد لمواجهة فولهام». وسجل سيتي عشرة أهداف في أول ثماني مباريات قبل انتصار أول من امس وقال غوارديولا إن مهاجميه يجب أن يسجلوا المزيد من الأهداف إذا أرادوا الاحتفاظ بمواقعهم.

