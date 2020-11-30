الهلال بطل الكأس

دوليه

توج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1، خلال المواجهة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسجّل الكوري يانغ هيون يوو (10) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (42 من ركلة جزاء) للهلال، وأيمن يحيى (71) للنصر.

وخطف الهلال هدفه الأول من أول فرصة، بعد ركلة ركنية نفذها الإيطالي سباستيان جوفينكو، وحولها هيون يوو برأسه إلى شباك الحارس الأسترالي براد جونز (10). وسيطر الهلال على الدقائق التي أعقبت تسجيل الهدف، وكاد يضاعف النتيجة، لكن تسديدة ياسر الشهراني اصطدمت بمدافع النصر ووصلت سهلة لجونز (14).

وطالب لاعبو النصر بركلة جزاء عقب ملامسة كرة سلطان الغنام يد سالم الدوسري (25)، لكن العودة لحكم الفيديو المساعد أوضحت تخطي الكرة لخط الملعب قبل ملامستها يد الدوسري.

وعاود النصراويون مطالبتهم باحتساب ركلة جزاء عقب ارتطام الكرة بيد الشهراني أثناء تنفيذ خطأ من على مشارف المنطقة، لكن حكم اللقاء رأى أن الارتطام لا يستوجب احتساب ركلة الجزاء (31).

واستعان الحكم بتقنية «الفار» مرة أخرى ليحتسب ركلة جزاء للهلال، على خلفية إعاقة سلطان الغنام لسالم الدوسري المنفرد بالمرمى النصراوي، نجح في تسجيلها غوميس (42).

ومع انطلاق الشوط الثاني، كان الهلال الطرف الأفضل، لكن عرضية المغربي نور الدين أمرابط شكلت خطورة على مرمى “الزعيم” لولا التدخل في التوقيت المناسب للحارس الوطيان (50)، ليرد عليه الدوسري بكرة خطيرة نجح جونز بالتصدي لها (54)، ليضغط النصر بعد ذلك على مرمى الهلال (57) ويطالب بركلة جزاء رفض حكم اللقاء احتسابها عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد للقطة.

وأشعل أيمن يحيى «النهائي الكبير»، عقب تلاعبه بدفاع الهلال ليسدد كرة بيسراه عجز الوطيان عن التصدي لها مقلصا الفارق (د.71)، لكن الهلال حافظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرته.

