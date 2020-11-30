شيكابالا يتعرض للإساءة من جمهور الأهلي

دوليه

تخلى عدد من مشجعي الأهلي المصري عن أخلاقهم الرياضية عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي حسمه الفريق الأحمر على حساب الزمالك بنتيجة 2 -1، بتوجيههم إساءات غير مقبولة نهائياً بحق قائد الزمالك محمود عبدالرزاق شيكابالا.

ومنذ سنوات والعلاقة بين شيكابالا وجماهير الأهلي غير جيدة وكثيرا ما دخلا في صدامات عديدة.

وسجل شيكابالا هدفا رائعاً في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي خسره فريقه بهدفين لهدف أمام الأهلي.

وخرجت جماهير الأهلي للاحتفال باللقب في الشوارع لكن مجموعة كبيرة تجمعت في أحد الميادين ورفعت «كلبا أسود اللون» يرتدي قميصا رياضيا وهتفت الجماهير باسم شيكابالا.

وبعد انتشار الفيديو واشتعال حرب كلامية بين جماهير الناديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي رد شيكابالا عبر حسابه على «إنستغرام» بنشر صورة قديمة له كان قد رفع فيها الحذاء لجماهير الأهلي في مباراة قمة.

بعدها بقليل انتشر فيديو آخر لمجموعة كبيرة من جماهير الأهلي التي اقتحمت مقابر الأسرة الخاصة بعائلة لاعب الزمالك وأقامت جنازة صورية لشيكابالا في مشهد أثار كثيرا من الغضب بسبب عدم الاهتمام بحرمة المقابر.

وانتفضت جماهير الزمالك للدفاع عن شيكابالا ودشنت العديد من الهاشتاغات التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي كما خرج العديد من النجوم لدعم شيكابالا مطالبين بوقف العنصرية ضده.

وانتقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حالة التعصب الجماهيري السائدة في الفترة الأخيرة بين جماهير الكرة المصرية.

وقال عبر «تويتر»: «ما حدث من بعض الجماهير من تعصب ليس له أي مبرر».

وتابع: «لمن لا يعلم أنا أول من هنأ الأهلي بالفوز سواء كان الكابتن محمود الخطيب أو باقي المجلس وحتى قبل المباراة وأمام وزير الرياضة وممثل النادي الاهلي صرحت بذهابي للنادي الأهلي للتهنئة».

وأضاف: «الموضوع يحتاج لأكثر من مجرد مبادرة للتعصب.. الحل في تطبيق القانون».

من جانبه انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق تصرفات بعض جماهير الأهلي تجاه محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال عبر حسابه على «تويتر»: «‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أن أقول إنه سيظل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك».

وتابع «في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل، وإنك تبقى عنصري».

وقال أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق «بعض الصحافيين طالعين بيدينوا شيكابالا حرام وعيب لا دين ولا تربية بيقولوا كده.. للأسف مفيش حاجة نقدر نعملها إلا أن إحنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب».

