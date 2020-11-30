الغندور: الأهلي فاز بالحظ

دوليه

قال خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق إن الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي تولى مهمة تقنية الفيديو في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا ظلم الزمالك وأيضا بيراميدز المصري في لقاء نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك إن سيكازوي لعب دورا كبيراً في ظلم بيراميدز في لقاء نهائي الكونفيدرالية بعدما جلس على جهاز تقنية الفيديو.

وأوضح أن هذا الحكم تم استقدامه لنهائي دوري أبطال أفريقيا للجلوس على تقنية الفيديو بعد أن تم إقصاء المغربي رضوان جيد بداعي إصابته بفيروس كورونا رغم أنه أجرى مسحتين للكشف عن كورونا وكانت النتيجة فيهما سلبية.

وواصل الغندور «جيد أكثر الحكام نزاهة في قارة أفريقيا تم استبعاده لإعطاء تقنية الفيديو لسيكازوي وهو ما أثر على الزمالك بدليل عدم احتساب ضربة الجزاء الواضحة للمغربي أشرف بن شرقي».

وطالب الزمالك بركلة جزاء في الشوط الثاني من النهائي الذي خسره بهدفين لهدف بعد سقوط أشرف بن شرقي بعد التحام من ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.

وتابع الغندور «إذا كان مبرر استبعاد رضوان جيد وجود ثنائي مغربي في الزمالك فلماذا تم ضمه لطاقم التحكيم من الأساس؟ ولماذا أدار الجنوب أفريقي فيكتور غوميز لقاء الأهلي والوداد المغربي في نصف النهائي رغم وجود مواطنه بيتسو موسيماني كمدرب للأهلي؟».

وقال الغندور إن الزمالك فعل كل شيء في كرة القدم خلال لقاء الأهلي ولكن وكما يقول المثل الشعبي «قيراط حظ ولا فدان شطارة» موضحا أن الأهلي كان محظوظا في نهائي دوري الأبطال.

