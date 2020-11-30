الخطيب: نستحق أن نكون في هذه المكانة

دوليه

أقام مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب احتفالية للاعبي الفريق بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا في مقر النادي بالجزيرة.

وحضر الاحتفالية رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومجلس إدارته إلى جانب لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

كما حضر الاحتفالية عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي ومحبي القلعة الحمراء ابتهاجا بالنجمة التاسعة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة ليحصد لقبه التاسع في البطولة.

ووجه الخطيب التحية للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال «البطولة جاءت بعد تعب كبير للغاية والنادي يستحق أن يكون في هذه المكانة والأجيال هي من تحافظ على هذه المكانة سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية ومسؤولين».

وواصل «الجميع في الأهلي يعمل بحب ومعهم جماهير النادي التي تدفع هذه العجلة ولأننا نعمل في حب لذلك نحن في هذه المكانة واستعدنا بطولة عزيزة للغاية بعد فترة طويلة والجميع في حالة سعادة وأنا سعيد للغاية بالتتويج».

وزاد «لا أحب مظاهر الفرحة وهذه هي قيمة الأهلي ومجموعة اللاعبين مميزين للغاية وموهوبين وأنا سعيد لهم وهم يستحقون أن يكتب في تاريخهم بطولات كثيرة وكانت ينقصهم هذه البطولة».

وأكمل «أبلغتهم قبل اللقاء أن أولادهم وأحفادهم سيفخرون بهذه اللحظات لأنهم هم الأفضل في القارة الأفريقية».

وكشف «لم يبلغني أحد بما يحدث الآن فأنا لا أحب مظاهر الفرحة فالبطل الذي يفرح لا بد أن يكون لديه حدود في فرحته هذا قدر الأهلي بمسؤوليه ولاعبيه بأننا لا نفرح كثيرا لأنه من الغد هناك بطولة أخرى وهي كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية».

وشدد «الأهلي هو ثاني فريق في العالم تحقيقا للبطولات القارية ويسبقه فقط ريال مدريد الاسباني ونحن نقترب والأجيال في النادي تسلم بعضها البعض ومن الغد نغلق صفحة التتويج بلقب أفريقيا لأننا أمامنا بطولة جديدة وحياة أخرى فهناك جمهور يطالبكم بذلك».

ووجه الخطيب الشكر لموسيماني وجهازه المعاون كاشفا لأول مرة عن حديث دار بينهما عند توليه المسؤولية قبل شهرين تقريبا.

وقال «تحدثت معه حول أنه يعرف لاعبي الأهلي والأجواء في أفريقيا جيدا لكن المهمة لن تكون سهلة فهناك تحديات كبيرة في الأهلي وفي مقدمتها دوري الأبطال لكنه أخبرني أنه جاء من أجل الفوز بها واللعب في مونديال الأندية وهذا الرد طمأنني كثيرا».

وأتم «أشكر موسيماني على إخلاصه في العمل ولسرعته في الاندماج فقد أصبح جزء من النادي الأهلي ليس بالكلام ولكن بالعمل مثل اللاعبين والنادي الأهلي هو من يصنع اللاعبين وفضله على جميع اللاعبين منذ نشأته ولا أنسى دور المدرب السابق رينيه فايلر فهو يستحق التحية والشكر أيضا».

