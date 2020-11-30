ختام منافسات بطولة سمو ولي العهد للرماية

محلية

أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى للرماية، بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها المختلفة والتي تضمنت اهم مسابقات الرماية الأولمبية للرجال والسيدات واستمرت لمدة خمسة أيام.

وحضر الحفل الختامي ممثل راعي البطولة، محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د.صقر الملا ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية وعدد من منتسبيه وأسر وأهالي الرماة والراميات المتوجين بالبطولة.

وقال رئيس النادي دعيج العتيبي في كلمته في الحفل: إن البطولة شهدت مشاركة قرابة 300 رام ورامية من رماة الكويت من النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي واتسمت بمستوى فني مميز.

وأضاف العتيبي أن الرماية الكويتية وبفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للبلاد حققت في السنوات الاخيرة عددا من الانجازات الكبيرة ومن أهمها تأهل اربعة رماة إلى دورة الالعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل اضافة لانجازات دولية وقارية متعددة.

وذكر ان النادي حرص على تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية في هذه البطولة حفاظا على سلامة الجميع متقدما بجزيل الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكبيرة لابنائه الرياضيين من الرماة والراميات وكذلك لممثل سموه على حضور الحفل الختامي.

واسفرت منافسات البطولة التي اقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية عن احراز الرامي سعود حبيب من نادي الرماية لقب مسابقة السكيت، فيما فاز عبدالرحمن الفيحان من رماة النادي ايضا بالمركز الاول في مسابقة التراب.

ونال عبدالله الحربي من رماة وزارة الدفاع المرتبة الأولى في مسابقة البندقية 50 مترا - ثلاثة أوضاع، في حين توج حسن عبدالعزيز من رماة الحرس الوطني بلقب المسدس السريغ 25 مترا. وفاز عبدالله الحربي من رماة النادي بمسابقة البندقية هواء - 10 أمتار، محققا فوزه الثاني بالبطولة فيما احرز الرامي سعد مانع لقب مسابقة المسدس هواء - 10 أمتار. وتمكن عبدالله طه من رماة النادي من الظفر بلقب مسابقة القوس والسهم أولمبي للرجال في حين نال عبدالله مال الله من النادي أيضا لقب نفس المسابقة «فئة المركب».

وفي منافسات السيدات توجت الرامية ايمان الشماع من النادي بلقب مسابقة السكيت، فيما أحرزت الرامية سارة الحوال المركز الأول في مسابقة التراب.

وفازت الرامية حصة الزايد من بمسابقة البندقية هواء - 10 أمتار، فيما احرزت الرامية حذامة البغلي لقب مسابقة المسدس هواء - 10 أمتار علما ان جميع الفائزات من نادي الرماية.

