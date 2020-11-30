تحضيرات صحية لـ «السلة الأميركية»

دوليه

يبدأ لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في عطلة نهاية الأسبوع الحالي الاختبارات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الصحة والسلامة التي حددتها رابطة NBA استعداداً للموسم المقبل المقرر انطلاقه في 22 ديسمبر.وكشف الدليل الصحي الذي نشر اول من امس، تفاصيل البروتوكولات المتعلقة بالموسم المقبل الذي تبدأ التحضيرات له بمعسكرات تدريبية اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تبدأ المباريات الاستعدادية في 11 ديسمبر.ومع استمرار تفشي «كوفيد-19»، سيغيب الجمهور عن المدرجات في مستهل الموسم الجديد لكن الأندية ستلعب على أرضها عوضاً عن التجمع في مكان واحد.

