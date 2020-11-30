أولسان وطوكيو.. «قمة الخامسة»

دوليه

تشتعل المنافسة بين أولسان الكوري الجنوبي وإف سي طوكيو الياباني عندما يلتقيان اليوم في الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة لدوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق التي تقام مبارياتها في الدوحة، في الوقت الذي سيلعب فيه شنغهاي الصيني مع بيرث غلوري الاسترالي ضمن المجموعة ذاتها التي يتصدرها اولسان برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط لفريق طوكيو و6 لشنغهاي فيما يقبع بيرث في المركز الأخير دون اي نقطة وفقد فرصة التأهل الى الدور الثاني.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث بكين الصيني (المتأهل الى الدور الثاني بعد ان جمع 12 نقطة) عن مواصلة انتصاراته عندما يلتقي سيول الكوري الجنوبي (الثاني برصيد 6 نقاط)، فيما يتواجه في المجموعة ذاتها ملبورن فيكتوري الاسترالي (3 نقاط) مع تشيانغراي التايلندي (3 نقاط أيضاً). وكان غوانغزهو ايفرغراند الصيني تغلب على فيسيل كوبي الياباني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اول من امس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وسجل هدفا غوانغزهو في المباراة التي اقيمت على ستاد الجنوب اللاعب أندرسون تاليسكا في الدقيقة 17 من ضربة جزاء وآي كيسن في الدقيقة 36.ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات مقابل اربع نقاط لغوانغزهو ونقطة من مباراتين لسوون سامسونغ الكوري الجنوبي.

وفي المجموعة الثامنة فاز شنغهاي الصيني على نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني 2 - 1 في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد الجنوب.وسجل هدفا شنغهاي اللاعب كاي هويكانغ في الدقيقة 14 وريكاردو لوبيز في الدقيقة 55 في حين أحرز هدف يوكوهاما اللاعب ادو اونايو في الدقيقة 21.

ويتصدر يوكوهاما ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق الأهداف أمام شنغهاي مقابل اربع نقاط لتشونبوك الكوري الجنوبي ونقطة لسيدني الاسترالي.ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات مقابل 4 نقاط لغوانغزهو ونقطة من مباراتين لسوون سامسونغ الكوري الجنوبي.وفي المجموعة الثامنة فاز شنغهاي الصيني على نظيره يوكوهاما الياباني 2 – 1 ، ويتصدر يوكوهاما الياباني ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بفارق الأهداف أمام شنغهاي مقابل 4 نقاط لتشونبوك الكوري الجنوبي ونقطة لسيدني الاسترالي.

