الساعي: قطر حريصة على إنجاح «أبطال آسيا»

دوليه

ذكر عبد الله الساعي مدير إدارة المسابقات في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا لشرق القارة، أن المنافسات الآسيوية تتطلب تجهيزاً جيداً واستعداداً كبيراً ، «ونحن بعد إعلان استضافة قطر للبطولة كان هناك سقف زمني من أجل توفير كل ما يسهم في إنجاح البطولة وعدم تعارضها مع المسابقات المحلية» .وأضاف في حوار مع الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم إن تواجد هذا العدد من الفرق المشاركة تطلب توافر أربعة ملاعب وجاء اختيار الملاعب الأربعة المكيفة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع توفير كل الاحتياجات الخاصة بها، «ونحن كفريق عمل خلال اللجنة المحلية المنظمة نحرص على توفير أفضل المواصفات التي تحتاجها الفرق والمباريات».

وأفاد: «هناك تنسيق دائم مع وفد الاتحاد الآسيوي وبدأت الاجتماعات قبل انطلاق البطولة وتستمر خلالها وهناك اجتماعات للجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الآسيوي بشكل يومي للوقوف على كل الملاحظات ومناقشتها لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات إن وجدت». وحول الجدوى والفائدة التي اكتسبت من بطولة دوري الأبطال لغرب آسيا السابقة أوضح الساعي أن ما تم تقديمه كان محل إعجاب واحترام الجميع وبشهادتهم ، وكانت الإشادة بفريق العمل الذي تولى المهمة، وتابع: «الواقع استفدنا كثيراً من العمل في الظروف الصعبة المتعلقة بانتشار «كوفيد - 19». حيث أثبتنا قدرتنا على التكيف مع كل الظروف وهو ما أوجد عملاً احترافياً في المباريات وهو بلا شك بمثابة بروفات جيدة لما هو قادم من المناسبات والاستحقاقات الكروية ، خصوصاً وأن قطر سباقة في انطلاق المنافسات في ظروف «كوفيد - 19 »، وخاضت فرقنا منافسات كثيرة وبطولات عديدة وهو ما جعل من التعامل مع الظروف الحالية أمراً طبيعياً في ظل وجود إدارة احترافية».

