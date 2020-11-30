الأمطار أجَّلت المباريات في «القدم والسلة واليد»

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تسببت الأمطار التي تعرضت لها البلاد أول من أمس في تأجيل مباريات عدة في دوري التصنيف لكرة القدم، وفي دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد، ودوري كرة السلة.

ففي الجولة التاسعة من دوري التصنيف، تأجلت مباراة العربي مع الفحيحيل التي كان من المقرر إقامتها على ستاد الصداقة والسلام بسبب عدم صلاحية أرضية الملعب لإقامة المباراة، وبعد أن قرر حكم المباراة خالد ندا تأجيل المباراة لمدة 45 دقيقة، عاد ليلغيها بسبب عدم تحسن الأجواء، وقرر اتحاد الكرة تأجيلها لمدة 24 ساعة وأقيمت المباراة مساء أمس.

كما تأثر جزء من أرضية ستاد جابر الذي استضاف مباراة الشباب والصليبخات ضمن الجولة ذاتها بسبب الأمطار، لكن الفريقين أكملا المباراة التي انتهت بفوز الشباب بنتيجة 4-2. سجل أهداف الشباب السنغالي سيزار غاي (26) وعبد المحسن التركماني الهدف (57)، ومدافع الصليبخات فؤاد بابا بالخطأ في مرماه (75) وأوسينو نداي (80)، بينما سجل للصليبخات بدر جمال (69)، عبد الله صحن (90+3). ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة مقابل 4 نقاط للصليبخات.

وضجت مواقع التواصل بالانتقادات على المشهد المياه وهي تملأ احدى زوايا الستاد بعد يوم واحد من تصريحات المسؤولين حول جاهزيته لاحتضان المباريات، لكن الهيئة العامة للرياضة أكدت في بيان أن سبب المشكلة هو عطل أصاب أحد الفلاتر الخاصة بتصريف المياه سبب تجمع المياه بجانب الملعب، مؤكدة أن العطل تم علاجه خلال 10 دقائق وعاد الوضع الى طبيعته.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالهيئة في البيان إن المسؤولين عن صيانة الستاد تعاملوا مع المشكلة بالشكل الأمثل وأفضل طريقة ممكنة، لافتةً إلى أن الستاد جاهز لاستضافة مباراة القادسية مع الكويت التي أقيمت مساء أمس.

وفي دوري السلة أرجأت لجنة المسابقات منافسات الجولة الختامية من القسم الاول في المجموعة الأولى إلى موعد لاحق بسبب أعمال الصيانة في سقف صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان من المفترض أن يلتقي الكويت مع الجهراء، والتضامن مع النصر والساحل مع الشباب.

وتجري أعمال الصيانة في الصالة لتفادي ما حدث قبل جولتين حين تسبب تسرب المياة من سقف الصالة بسبب الامطار في توقف المنافسات التي كانت جارية وقتها، فيما تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت على البلاد أول من أمس في حدوث تسرب كبير للمياه أدى إلى تأجيل المنافسات.

وفي دوري اليد تأجلت أيضاً مواجهات الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة بسبب تسرب مياه الامطار إلى الصالة. وتواجد الكويت والقرين اللذان كان من المفترض أن يفتتحا البطولة في الصالة وقام الفريقان بعمليات الاحماء إلا أن تسرب المياه من سقف الصالة تسبب في تأجيل الجولة التي يلعب فيها أيضا كاظمة مع السالمية.

