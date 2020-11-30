القادسية وكاظمة في «السلة»

دوليه

تختتم اليوم منافسات القسم الاول من المجموعة الثانية في دوري كرة السلة باقامة 3 مباريات تجمع اليرموك مع برقان في 04:30، والصليبخات مع القرين في 06:30، وكاظمة مع القادسية في 08:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر القادسية وكاظمة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ثم يأتي القرين 8 نقاط، واليرموك 7 نقاط، وبرقان 6 نقاط، واخيراً الصليبخات 5 نقاط. وتتأهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام بلاي أوف من ثلاث مباريات وبطريقة المقص. وتعتبر مباراة الأصفر مع البرتقالي هي الابرز في مواجهات اليوم نظراً للأداء المتميز الذي يقدمه الطرفان الساعيان الى تحقيق الانتصار اليوم والانفراد بصدارة الترتيب. ويعتمد الاصفر الذي رحل عنه هذا الموسم اربعة من لاعبيه المميزين هم عبدالعزيز الحميدي، وأحمد درويش، وعبدالله سالمين، وناصر الظفيري، على نجومه أصحاب الخبرة الخبرة عبدالله الصراف وفهاد السبيعي إلى جانب عبدالرحمن السهو ومحسن مرتضى ولاعبيه الجدد أحمد فالح، وعبدالله توفيق وعمران نذير. في المقابل يأمل البرتقالي الذي يقدم مستويات ثابتة ويبدو في أفضل حالاته، في تقدم عرض قوي يمكنه من تحقيق نفطي اللقاء، ويعول مدربه الصربي ايفان يرميج على لاعبيه أحمد البلوشي وعبدالله ريحان وصقر عبدالرضا ومحمد الوراد ويوسف بورحمه وعبدالله الابراهيم. وفي اللقاء الآخر، تشتد المنافسة بين برقان واليرموك إذ تعتبر المباراة في غاية الاهمية للطرفين نظراً لأن الفائز بها سيعزز من فرصته في التأهل ضمن الاربعة الاوائل. فيما تبدو مهمة القرين سهلة أمام الصليبخات قياساً على مستوى الطرفين في المنافسات السابقة.