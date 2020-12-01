متـى تفهـم أن لسانـك حصانـك؟

آراء

ونحن نعيش الأيام الأخيرة التي تسبق يوم السبت القادم الموافق الـ 5 من الشهر الحالي وهو يوم الانتخابات والعرس الديموقراطي الكويتي وهذا امر اعتاد عليه اهل الكويت والشورى ديدنهم منذ عهد صباح الاول -رحمه الله- حتى الوصول للتحول من الامارة للدولة في عام 1961م بالاستقلال وانهاء معاهدة الحماية البريطانية واعلان الكويت دولة مستقلة تنهج النهج الديموقراطي من خلال دستورها والعملية الانتخابية لاختيار أعضاء السلطة التشريعية بالبلاد، ولكن مع التطور المحمود والتقدم الحسن بسير العملية الانتخابية على مدى اكثر من نصف عقد من الزمن يظهر البعض القليل ممن يحاول العمل على تشويه وضبابية الانتخابات الكويتية من خلال بعض التصرفات والاقوال غير النافعة لأحد سوى ان يرضي غرور من قام بالفعل هذا او ذاك ومن تقول وتبجح فيه بحق فلان او علان.

وهنا اذكر المثل الشعبي الذي يقول «لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك» وهذا المثل لأفراد قلة قد يعرفون انفسهم وهذا جيد ان عرف نفسه ولكن المصيبة ان لم يعرف نفسه ولا يعرف ما يقوله ولا يعرف عواقب تصرفاته التي تعد اليوم بالشارع الكويتي غبية وبالية وهي من الافعال والاقوال التي عفى عليها الزمن وطاف، والذي يتقول بالنفس الطائفي البغيض الذي ينبذه المجتمع الكويتي بجميع اطيافه لهو اكبر دليل على افلاسه السياسي والاجتماعي وانه اجوف لا يملك فكرا قد يحترمه البعض له واخرها ينسحب من العملية الانتخابية تحت شعار ترك الفرصة للغير وللصالح، وهنا اقول انت لم تكن مرشحا من رأسك بل وسيلة بيد الغير الذي يعمل بنظرية اطلق الغير بيد غيري لأني جبان ولا اقوى على المواجهة، وهناك من يظهر للعلن من خلال وسائل الاعلام ويدعي انه عمل وسوى وسعى بهدف خدمة الشعب ولكن اليوم بترشيح نفسه بات يطالب المواطن بان يرد له الجميل من اجل الاصلاح والصلاح ولكن من قال انك انت الصالح والمصلح؟! ومنهم من دخل في نفق النسيان لدى الكويتيين واصبح من صفحات التاريخ الكويتي الماضية ظهر لنا برأسه الاسود ويصدر البيانات واحدا وراء الاخر موجها للمرشح الفلاني والعلاني وأنه سوف يصوت لهذا ولن يصوت لذاك، وهنا السؤال له: من جعلك وصيا على الناس؟ ومن طلب منك الرأي والمشورة؟ أنت تحترم فقط اليوم لشيء واحد انت تحتمي فيه اجتماعيا وهذا حقك ولكن لا تضع نفسك مكان المصلح والناصح وتحاول ان تظهر للعموم والخصوص أنك لا تزال فاعلا بالساحة المحلية وأن كنت فاعلا فلتعلم ان لسانك حصانك وإن كنت على يقين ان الزمن ليس بزمنك فلا تجعل لسانك يخون القول حتى تبقي لنفسك الاحترام الذي كنت تنعم فيه، ودور الموجه للشارع لا ينطبق عليك لكونك نسيت المواطن لذا المواطن نسيك والافضل ان تعطي صوتك لمن تختاره انت من دون ان تحاول التوجيه لمن تريد وهنا اسألك هل أنت فعلا تعرف لمن سوف تصوت؟ ولذا أقول لأمثال هؤلاء: صون لسانك حتى لا يخونك وتظل محافظا على القليل من الحشيمة والاحترام الذي بقي بقلوب الناس لك أم انك وصلت لمرحلة ما عاد يهمك شيء سوى التشفي بالناس حتى تريح من يوجهك بالاساس وتخفف من غضبك بسبب أن الزمن عفى عليك، واعلموا يا من تقولون كلاما للاستهلاك الانتخابي وتتصرفون بافعال توهمكم أن لا تزالون أحياء بعقل المواطن الكويتي ولكن افعالكم واقوالكم تسرع من نسيانكم ودخولكم مركز الحفظ بالذاكرة لدى الكويتي البسيط الذي بات اليوم اكثر معرفة بما تحبون وتكرهون ومدى الحقد الدفين الذي في نفوسكم لأن البعض بقي على الساحة وانتم خارج الساحة ويكاد الزمن يجعلكم خارج اماكن الجمهور اصلا، ولذا اكرر: «لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك»، ولذا السكوت افضل لامثالكم حتى لا تسمعوا او ترون ما لا يرضيكم ولهذا أذكر الاية (116) من سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» صدق الله العلي العظيم.

والحين وانا اختم أقول لثلاثي اضواء الكذب الانتخابي مرشحا كان او ناخبا اعلم علم اليقين أن الناخب الكويتي أكبر واعقل وأفهم من اقوالكم وافعالكم التي تصب بخانة زمن الطيبين واعلموا ان العقل زينة واللي بلاه حزين وهذا إما تقول خيرا أو أن تبلع العافية افضل لك، والحين ما بقي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويبعدهم عن الاقوال والافعال التي تضر الوطن وتوجع رأس المواطن، ولا يصح إلا الصحيح؟

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? مواطن خبل يسأل: هل ابو الحب وابو الاستربتيز السياسي وقوزم راح يكملون كذبهم بعد الانتخابات أم يكتفون كذبا على البشر؟ الجواب بهذه المقولة الروسية (في مستنقع الأكاذيب لا تسبح سوى الأسماك الميتة) وأنت اركد ويوووز عن الاخبال يا مواطن.

