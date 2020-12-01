انتخابات بمنافسة غريبة

آراء

تأتي انتخابات مجلس الأمة، المزمع اقامتها يوم 5 ديسمبر 2020، في ظل ظروف صحية محلية وإقليمية ودولية تتسم بالتعقيد، حيث منع التجمعات والخطابات والولائم والتواصل مع قواعد الناخبين، استنادا الى الإجراءات الاحترازية وبروتوكول وزارة الصحة الذي يتأسس على مفهوم التباعد الاجتماعي تفاديا لانتشار الوباء، مما يضفي طابع الغموض على مخرجات هذه الانتخابات، فالمنافسة غير واضحة المعالم والتوجهات، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والصحف ليس كافيا للتواصل ما بين المرشح والناخبين، فهي تعتبر وسائل مكملة للتواصل الحقيقي الذي ألغي في ظل جائحة كورونا، وما زاد من تعقيد مخرجات الانتخابات المقبلة وغموضها هو عدم وجود جهات متخصصة لبيان رأي الشارع والتوجه العام للشعب في شأن من سيصوت له، مع بيان البرامج الانتخابية والاولويات المطلوبة بالنسبة للمواطنين، ومدى قبول الشخص داخل الأوساط الاجتماعية بالاعتماد على عدة مؤشرات تبدأ بخطابه الإصلاحي وتنتهي بسمعته ومكانته داخل المجتمع.

بالاعتماد على عدة مؤشرات موضوعية نرى أن مخرجات هذه الانتخابات لن تمثل تحولاً كبيراً في تشكيلة المجلس، بالرغم من ان المشهد الانتخابي غير واضح ويتسم بالضبابية، حيث إن النجاح قد يكون حليف النواب السابقين سواء في المجلس المنتهية حديثا ولايته أو المجالس السابقة، بالاستناد الى أنهم يملكون قواعد انتخابية وأرضية عمل سابقة، بخلاف المترشحين الجدد الذين منعتهم الإجراءات الصحية الصارمة من اللقاء بناخبيهم وشرح برامجهم وأولوياتهم، خصوصا أن الشعب وصل الى مرحلة من الوعي في ظل المشاكل التي كشفتها جائحة كورونا في العديد من ملفات الفساد والرشاوى وغسل الأموال، أن البلد يحتاج الى نواب حقيقيين يحملون رؤية وفكراً وليس نواب خدمات.

كما ان النجاح سيكون من نصيب مرشحي التشاوريات القبلية والحركات والجمعيات السياسية، التي توافقت على مرشحين معينين، بخلاف ذلك قد يتعقد الأمر عند بعض التجمعات التي لم تتفق على دعم مرشح معين، ونزل مرشحوها للانتخابات بدون توافق أو اتفاق، مما يهدد بضياع الأصوات وتفرقها ما بين المرشحين.

وهذا ما يجعل نواب الخدمات والمنافع مكانهم دائماً موجود في كل مجلس..!

المهم أن المشهد الانتخابي غير واضح، وإن بدا أن التغيير في المجلس القادم لن يكون كبيرا، الا ان الرؤية غير الواضحة جعلت من التكهن بالنتائج كذلك غير واضح.

والله من وراء القصد.

