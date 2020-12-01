آراء

بعض الناس يخافون أشياء كثيرة في حياتهم، وينقلون هذا الخوف لأبنائهم ومجتمعهم أحيانا دون أن يشعروا بذلك.

فالبعض يقول لنفسه: أخاف الظلمة، وأخشى من الفشل، وأخاف من المستقبل وأخاف من المرض وأخاف وأخاف وأخاف، ثم ينمو هذا الخوف مع البعض بشكل كبير جدا، وإذا لم يتدارك نفسه فسوف يدخل في دائرة المرض والعقد النفسية.

معظم هذا الخوف سببه مجموعة من أوهام أو أفكار أو صور غرسها في نفسه، وهي في واقع حياته لم ولن تحصل لأنها مجرد أوهام، فكيف يخاف من شيء يتوقع حصوله في المستقبل مثلا؟

عزيزي الخائف أقول لك: واجه المخاوف بإزالتها ومواجهة الأفكار السوداء ولا تكن أسيرا لها، كن قويا بالتغلب على مخاوفك، فالهروب منها يزيد المشكلة تعقيدا «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».

