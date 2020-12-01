ليفربول للعودة إلى سكة الانتصارات أمام أياكس

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يستقبل ليفربول الانكليزي ضيفه أياكس الهولندي في لقاء مهم ضمن منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا كما يحل بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على اتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الاولى، فيما يبحث ريال مدريد عن الثأر من شاختار الأوكراني في المجموعة الثانية.

ويعتبر لقاء ليفربول مع أياكس اليوم في غاية الأهمية لفريق المدرب الألماني يروغن كلوب إذ يسعى ليفربول إلى العودة لسكة الانتصارات التي حاد عنها في الجولة الماضية عندما سقط بصورة مفاجئة على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي 0-2 وهو ما أشعل المنافسة في المجموعة حيث بات ليفربول متصدراً بتسع نقاط وبفارق نقطتين عن أياكس وأتالانتا الذي يواجه ميتيلاند الدنماركي اليوم أيضا.

واستمرت معاناة ليفربول الذي يعاني العديد من الغيابات، في الدوري المحلي بتعادله امام برايتون وخسارته الصدارة لصالح توتنهام بفارق الأهداف. في المقابل سيتمسك أياكس بالفرصة بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة ايجابية تمكنه اعتلاء الصدارة.

وفي المجموعة الأولى يحل بايرن ميونيخ ضيفا على اتلتيكو مدريد الإسباني. ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن اتلتيكو الثاني، وهو ضمن تأهله إلى الدور المقبل في البطولة. وكان بايرن حقق انتصارا عريضاً على خصمه في لقاء الذهاب بنتيجة 4-0. وحقق فريق المدرب الألماني هانزي فليك حامل لقب البطولة الفوز في 15 مباراة متتالية في دوري الأبطال وهو لم يخسر خارج ملعبة في الـ 15 مباراة الماضية، في المقابل خسر اتلتيكو مدريد على ملعبه مباراة واحدة في أخر 24 لقاء.

ويواجه بايرن متصدر الموسم الحالي أجندة مزدحمة بالمباريات سواء في البوندسليغا أو دوري أبطال أوروبا، نتيجة استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنه لازال يعرف كيفية البقاء في القمة.

وقال هانز فليك مدرب بايرن ميونخ «جميعنا ندرك أن كرة القدم ليست سهلة في الوقت الراهن لكننا نحقق النتائج». وخسر النادي البافاري مرة واحدة فقط في البوندسليغا، كما تعادل مرتين، لكنه يتصدر الدوري المحلي وشق طريقه للدور ربع النهائي.

وبعد مواجهة اتلتيكو اليوم، يستضيف بايرن خصمه لايبزيغ الوصيف، الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط في مواجهة تجمع بين المتصدر والوصيف السبت المقبل.

من جانبه يمني ريال مدريد النفس بتحقيق انتصار ثأري على مضيفه شاختار الذي هزم الفريق الإسباني على ارضه 3-2 في لقاء الذهاب.

واستعاد ريال خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بعد تعافيه من الإصابة، بينما غاب إيدين هازارد، بعد إصابته أمام ديبورتيفو ألافيس، بالإضافة إلى سيرجيو راموس وداني كارفاخال وفيدي فالفيردي ولوكا يوفيتش وألفارو أودريوزولا.

وضمت قائمة ريال 21 لاعبًا، هم: لحراسة المرمى : كورتوا، لونين، ألتوب. ولخط الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي وتشوست. وللوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أوديغارد، إيسكو وأريباس.وللهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو ورودريغو. ويأتي ريال في المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحل شاختار ثالثًا برصيد 4 نقاط. وفي المجموعة ذاتها يتعين على مونشنغلادباخ الألماني تجاوز عقبة إنتر الإيطالي من أجل المحافظة على صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل. في المقابل يمر إنتر بفترة سيئة في البطولة بعد تكرار هزيمته أمام ريال مدريد على أرضه في الجولة الماضية إذ يحاول مدربه انطونيو كونتي تحسين صورة الفريق من خلال تحقيق الانتصار اليوم.

