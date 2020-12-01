تشلسي وتوتنهام.. سلبية

دوليه

انتهت قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي بين تشلسي وتوتنهام على وقع التعادل السلبي، في المواجهة التي أقيمت أول من امس على ملعب ستامفورد بريدج.

وخاض الفريقان القمة اللندنية بحثاً عن تحقيق الفوز حيث بحث تشلسي عن مواصلة انتصاراته وزيادة الضغط على ليفربول الذي كان متصدراً قبل انطلاق المباراة، فيما أراد توتنهام تحقيق الفوز للانفراد بالصدارة واستعادتها من ليفربول، علماً بأن التعادل جعل فريق شمال لندن يتصدر أيضاً ولكن بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول.

ورفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة بعد أن حقق تعادله الثالث مقابل 6 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تعادل «البلوز» للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل خمس انتصارات وخسارة وحيدة.

وحافظ توتنهام على سلسلة من تسع مباريات من دون هزيمة في الدوري هذا الموسم مقابل ثماني لتشيلسي. وكانت هذه المواجهة الخامسة بين لامبارد ومورينيو كمدربين في جميع المسابقات، حيث خرجا بالتعادل للمرة الاولى بعد ثلاثة انتصارات للإنكليزي وواحد للبرتغالي. وكان تشلسي الطرف الأفضل في اللقاء الذي شهد أداء دفاعيًا عاليا من كلا الطرفين حيث عطّل البلوز مخاطر الثنائي الناري هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وقال مورينيو بعد المباراة «التعادل هنا هو نتيجة إيجابية عادة، البقاء في الصدارة هو أمر إيجابي أيضاً، لكن اللاعبين غير سعداء. هذا أفضل ما آخذه من هذه المباراة. لسنا سعداء».

وتابع «بالنسبة لي هذا أمر رائع، هناك تغيير كليّ في العقلية والشخصية. يمكن القول إننا لم نحظ بالكثير من الفرص وأنا أوافق، ولكن على كم فرصة حصلوا؟ ما يجعلني سعيداً هو أننا لسنا سعداء بالتعادل في ستامفورد بريدج».

أما لامبارد فاعتبر أن الحفاظ «على نظافة شباكنا أمام فريق رأينا ما فعله مؤخراً في الهجمات المرتدة ويملك لاعبين رائعين للقيام بذلك، أعتقد أن هذا الجزء من أدائنا كان رائعًا».

وواصل أرسنال تخبطه وانقاد لخسارة جديدة جاءت هذه المرة أمام ضيفه وولفرهامبتون 2-1.

وافتتح التسجيل بيدرو نيتو أحد أفضل لاعبي المباراة، لوولفرهامبتون في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل المدافع البرازيلي غابرييل للمدفعجية في الدقيقة 30، وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول بثلاث دقائق أضاف دانييل بودينسي الهدف الثاني للذئاب.

وخسر وولفرهامبتون في الشوط الأول جهود مهاجمه المكسيكي الدولي راؤول خيمينيز الذي تعرض لإصابة مروّعة في الرأس نُقل عى اثرها الى المستشفى بعد اصطدام قوي مع مدافع النادي اللندني البرازيلي دافيد لويز الذي أكمل اللقاء مضمد الرأس حتى الاستراحة، استغرق رعاية طبية قرابة العشر دقائق على ارض الملعب حيث نزف الدماء واحتاج للاوكسيجين قبل ان يخرج في الدقيقة 15. ورفع وولفرهامبتون رصيده بذلك إلى 17 نقطة في المركز السادس بعد أن حقق فوزه الخامس مقابل تعادلين و3 هزائم، فيما واصل أرسنال تراجعه إذ تجمد رصيده عند 13 نقطة وأصبح في المركز الرابع عشر بعد أن تلقى الفريق خسارته الخامسة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.

