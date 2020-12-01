دوليه

أعلن ولفرهامبتون الإنكليزي أمس أن مهاجمه المكسيكي راؤول خمينيز يعاني من كسر في جمجمته اثر اصطدامه مع دافيد لويز لاعب أرسنال في المباراة التي أقيمت اول من امس في لندن.

وأوضح ولفرهامبتون أن راؤول خمينيز شعر بارتياح بعد العملية التي أجريت الليلة قبل الماضية في مستشفى لندن.

‏ شريكته دانييلا اطمأنت عليه وهو يخضع للراحة الآن وسيبقى تحت الملاحظة لبضعة أيام بينما يبدأ بالتشافي.

‏النادي شكر الطاقم الطبي في ارسنال والعاملين في الصحة العامة وموظفي المستشفى والجراحين .وكان خمينيز قد تعرض للإصابة من خلال اصطدامه بشدة مع دافيد لويز مدافع آرسنال، بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة وغادر الملعب على نقالة بعد تلقيه الأوكسجين ورعاية طبية دقيقة.

