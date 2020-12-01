سوسييداد حافظ على الصدارة رغم التعادل

دوليه

حافظ ريال سوسييداد على صدارة الدوري الإسباني رغم تعادله مع ضيفه فياريال بهدف لمثله في الجولة الحادية عشرة. وبهذه النتيجة رفع سوسييداد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة مهددة من أتلتيكو مدريد الثاني بـ23 نقطة ومباراتين مؤجلتين، فيما رفع فياريال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث متقدماً بثلاث نقاط عن ريال مدريد الرابع الذي سقط السبت على ارضه امام الافيس (1-2). وسجل جيرارد مورينو هدف فياريال من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.

وبالطريقة نفسها من ركلة جزاء أيضاً، سجل ميكيل أويارسابال هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 33. وفي مباراة أخرى أول من امس أحتفل برشلونة بالذكرى الـ121 لتأسيسه بأفضل طريقة، وذلك من خلال تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر ست مراحل، على حساب ضيفه أوساسونا 4-0.

وفي كامب نو، خيم الحزن على المباراة نتيجة رحيل نجم الفريق السابق أسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي دافع عن ألوان النادي الكاتالوني بين 1982 و1984، وقد كرم «بلوغرانا» بطل مونديال 1986 بدقيقة صمت وباستعراض القميص رقم 10 الذي ارتداه «الفتى الذهبي» خلال مروره بالفريق.

وكرم برشلونة لاعبه السابق من خلال تحقيق فوزه الثاني في المراحل الست الأخيرة وعوض سقوطه الأسبوع الماضي أمام أتلتيكو 0-1، محتفلاً بالتالي بالذكرى الـ121 لتأسيسه في 29 نوفمبر 1899 من خلال الثأر من أوساسونا الذي أسقط النادي الكاتالوني 2-1 في يوليو الماضي خلال زيارته الأخيرة الى «كامب نو».

وفي مباراة أخرى، تعادل خيتافي مع أتليتك بلباو 1-1 أيضاً، فيما شهدت مباراة سلتا فيغو متذيل الترتيب وغرناطة فوز الأول 3-1.وبالتالي، بات خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بلباو المركز التاسع برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر، وبقي غرناطة في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

