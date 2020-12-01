نابولي أكرم روما برباعية

دوليه

لم يخذل نادي نابولي أسطورته الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا أول من امس، فكرّمه بدكّ شباك ضيفه روما برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، التي شهدت أيضاً تعزيز ميلان لصدارته بتخطي فيورنتينا 2-0 بغياب نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وحقق نابولي فوزاً ساحقاً أمام روما على ملعب سان باولو المزمع تغيير اسمه ليصبح ملعب دييغو مارادونا أو سان باولو-مارادونا، بأهداف لورنتسو إينسيني (31)، الإسباني فابيان رويز (64)، البلجيكي دريس مرتنس (81)، وماتيو بوليتانو (86). ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس خلف يوفنتوس برصيد النقاط ذاته، فيما فرّط فريق العاصمة بفرصة الانفراد بالوصافة في حال فوزه ليتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز السادس.

وبدأت المباراة بدقيقة صمت على مارادونا، مع خوض نابولي للمباراة بقميص جديد مشابه للمنتخب الأرجنتيني تكريماً لـ»الفتى الذهبي» الذي فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاماً.

وسبق للاعبي نابولي أن كرموا مارادونا الخميس قبل مباراة فريقهم مع رييكا الكرواتي (2-0) في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على ملعب «سان باولو»، وذلك من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة.

ومنذ اعلان خبر الوفاة، توافد الالاف من انصار نابولي باتجاه ملعب «سان باولو» الذي سيطلق عليه قريباً اسم مارادونا كما اقترح عمدة المدينة الاربعاء، في حين صرح رئيس النادي اوريليو دي لورنتيس «اعتقد انه من المنصف أن نسمي ملعب سان باولو بإسمك لكي تبقى معنا».

وترك مارادونا بصمة لا تمحى في تاريخ نابولي الذي دافع عن الوانه على مدى سبع سنوات بين 1984 و1991، وقاده فيها الى إحراز اللقب المحلي مرتين، وكل من كأس الاتحاد الاوروبي وكأس ايطاليا مرة واحدة.

من جهة أخرى، تحضر لاتسيو لمواجهته المهمة جداً غدا ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا بأسوأ طريقة، وذلك بتلقيه هزيمته الأولى على ملعبه ضد أودينيزي منذ 2014 بالخسارة أمامه 1-3.

وتجمد رصيد لاتسيو عند 14 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع أودينيزي رصيده الى 10 نقاط وتقدم الى منتصف الترتيب.

