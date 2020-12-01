فوز موناكو وليون ومونبلييه

دوليه

باتت نقطتان فقط تفصلان أربعة أندية عن صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بعدما واصل كل من ليون، موناكو ومونبلييه عروضهم القوية، في مقابل تعادل ليل 1-1 مع سانت اتيان في المرحلة الثانية عشرة أول من امس، ليخسر انفراده بالوصافة.

وحقق ليون فوزه الثالث تواليا مع المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة توالياً، وذلك بعدما فك عقدته أمام ضيفه رينس بالفوز عليه 3-0، فيما حقق كل من نادي الامارة ومونبلييه فوزه الرابع تواليًا بفوز الاول 3-0 على نيم والثاني بهدف يتيم على لوريان.

ورفع كل من الفرق الاربعة رصيده الى 23 نقطة في المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس تواليًا، بفارق نقطتين عن باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر الذي تعادل السبت مع بوردو 2-2.

إلا أن مرسيليا (21 نقطة) لا يزال في موقع جيد للارتقاء الى الوصافة كونه يملك مبارتين مؤجلتين. واستفاد ليون على أكمل وجه من النقص العددي منذ الدقيقة 33 بطرد لاعب الوسط موريتو كاساما من غينيا بيساو، لكي يثأر من رينس الذي فاز في اثنتين وتعادل في أخريين من مبارياته الأربع الأخيرة مع منافسه. وقال مدرب ليون رودي غارسيا «يجب أن نستمر على هذا النحو وننظر الى الاعلى. يجب ان نحقق الانتصارات المتتالية سويًا». وتابع «هذه المرة الاولى التي نحقق ثلاثة انتصارات تواليًا...حصلنا على فرصة التقدم في الترتيب واستفدنا منها». وفي المباراة الثانية، افتتح صفيان ديوب التسجيل لموناكو (19) قبل أن يضيف كل من البرتغالي جيلسون مارتينز (75) والالماني كيفن فولاند (77) هدفين، علمًا أن نيم أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 69 إثر طرد لوكا دو.

كما واصل مونبلييه تألقه محققًا فوزه الرابع تواليًا على حساب لوريان بهدف يتيم للصربي بيتار شكوليتيتش (79) بعد أن أهدر تيجي سافانييه ركلة جزاء في نهاية الشوط الاول (45+3).

أما ليل الذي كان منفردًا بالوصافة في المرحلة السابقة، فخرج بتعادل مع سانت اتيان بهدف جوناثان ايكوني (65) بعد أن منح التونسي وهبي الخزري التقدم لأصحاب الاض من ضربة جزاء (33). كما فاز أنجيه على مضيفه لنس 3-1 فيما حقق بريست انتصاره الثالث تواليًا بنتيجة 2-0 على حساب متز.

