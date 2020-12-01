ميسي كرّم دييغو

دوليه

كرم ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مواطنه دييغو مارادونا، الذي توفى منذ أيام قليلة بعد تعرضه لأزمة قلبية. وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في شباك أوساسونا، خلال مباراة الفريقين أول من امس، وأهدى الهدف لروح مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع نيولز أولد بويز، وهو فريق مشترك لعب له النجمان.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن لفتة تكريم ميسي لمواطنه مارادونا، تسببت في توقيع عقوبة على برشلونة. وأضافت أن برشلونة سيكون مطالبًا بدفع 3000 يورو، بعد لفتة ميسي، مشيرة إلى أن هذه هي قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي تمنع خلع القميص لعرض أي شعار آخر.

وكان ميسي قد حصل على عقوبة تأديبية خلال المباراة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء له عقب خلعه لقميصه خلال احتفاله بالهدف.

