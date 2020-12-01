إيقاف مجلس الزمالك.. وبكري رئيساً

دوليه



أوقفت وزارة الشباب الرياضة المصرية مجالس إدارات عدة أندية أبرزها الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة وحل مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية وإحالتهم للنيابة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للزمالك فقد تقرر إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وتم تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الزمالك بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وأكدت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

وتم تعيين لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة والمستشار هشام إبراهيم ومحمد سيد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مرتضى ومجلس الإدارة يمكنهم خوض الانتخابات التي تجرى عقب أولمبياد طوكيو حال عدم ثبوت أي مخالفة قانونية أو وجود عائق قانوني يمنعهم من خوض الانتخابات.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يتدخل في قرار حل مجلس الزمالك خاصة أن الأمر لا يتعلق بكرة القدم لكنه يخص مخالفات مالية.

