الأهلي والزمالك يتطلعان لنهائي الكأس

دوليه

يسعى الأهلي والزمالك لحسم تأهلهما للدور النهائي لبطولة كأس مصر عندما يلعبان اليوم الثلاثاء الدور نصف النهائي أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب.

الأهلي استعاد لقب دوري أبطال افريقيا بعد غياب 7 أعوام كاملة على حساب غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي بالفوز عليه في النهائي 2 ـ 1.

لكن هاك صدام آخر يلوح في الأفق بين قطبي الكرة المصرية في نهائي كأس مصر المقرر يوم 5 ديسمبر الجاري.

يدخل الزمالك مواجهة الطلائع بعد ساعات من صدور قرار بإيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة بقيادة المستشار أحمد بكري.

ورحل أمير مرتضى المشرف على الكرة وتم تعيين لجنة للكرة تضم أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي وأحمد رمزي للإشراف على الفريق.

وتخشى الجماهير من تأثر الفريق بتلك التغييرات بجانب الحالة النفسية السيئة للاعبين بعد خسارة النهائي القاري في اللحظات الأخيرة.

ويغيب عن الزمالك عدة عناصر على رأسها محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للإصابة وإمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف مع استمرار إصابة الثلاثي عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود الونش بكورونا.

ويعول جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على القوة الضاربة لفريقه لمحاولة إعادة الثقة للجماهير وعلى رأس هؤلاء اللاعبين طارق حامد ومصطفى محمد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

الطلائع يتسلح بخبرة مدربه الجديد طارق العشري الذي سبق له التتويج بلقب كأس مصر مرتين مع حرس الحدود.

ونجح الطلائع في تدعيم صفوفه بعدة صفقات مميزة على رأسها حسين السيد ظهير أيسر الأهلي وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز وإسلام محارب جناح أيسر الجونة بجانب بعض الراحلين عن حرس الحدود. أما الأهلي فيدخل لقاء الاتحاد السكندري بروح معنوية عالية بعد التتويج باللقب القاري.

الأهلي حاول إيقاف أفراح التتويج بلقب دوري الأبطال والبحث عن بطولة جديدة خاصة أن حلم الثلاثية يطارد أحلام الفريق بعد غياب 14 عاما. ويفتقد الأهلي جهود الخماسي المصاب بكورونا أحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وأحمد ريان وصالح جمعة والمالي أليو ديانغ بينما يعود وليد سليمان مجددا بعد تعافيه من فيروس كورونا ويغيب أيضا طاهر محمد طاهر الوافد الجديد للإصابة.

