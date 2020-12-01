خلل الأبيض... فيمن يختار!

محلية

تحتار كل عام في طريقة اختيارات نادي الكويت للاعبين المحترفين والاجهزة الفنية خصوصا «مدرب الفريق الاول» فأعتقد لو نتابع اسماء او عدد المدربين لنادي الكويت خلال السنوات الخمسة الماضية فستجدها كبيرة ودائما البديل الناجح موجود كأنه المنقذ لهم قبل فوات الاوان ... فشكرا للمنقذ اللاعب السابق لنادي الكويت «المخلص» محمد عبدالله الذي يكلف بالجلوس في بداية كل موسم على المدرجات لينتظر دوره في ادارة الفريق الاول اذا قرر مجلس الادارة الاستغناء عن المدرب، لانه اخفق او تعادل او انهزم بلاعبين لم يختارهم ولم يتعاقد معهم منذ بداية الموسم.

لذا فليسمح لي جمهور الابيض ان أسأل السؤال التالي: من يختار من؟ أو من يختار المدرب؟ او من يختار اللاعبين المحترفين؟ او من يختار اللاعب المحلي؟ أسئلة تحتاج لتوضيح من الجهاز الاداري للفريق ... لان «عادة كل موسم» تكررت كثيرا و اعطت انطباعا بأن من يقوم بهذه الامور الفنية ليس بالجهاز الفني (أكيد)؟ فقد أثبت محمد عبدالله انه افضل مدرب لهذا الفريق ويعلم كيف يديره بالتشاور مع مجلس الادارة، فنادي الكويت استطاعت ادارته الناجحة في استثمار موارد النادي بطريقة ناجحة تمكنها من التعاقد مع افضل العناصر الفنية سواء اللاعبين او المدربين، فالمال ليست بمشكلة لديهم .... الا ان هذا لا يعني انهم يستطيعون ان يفوزوا في كل مباراة من مباريات الدوري لكي يحصدوا البطولات ... فالمسابقات تأتي اما بالفوز مرة او بالتعادل مرة وايضا بالهزيمة مرة اخرى وهذا هو وضع طبيعي للحصول على البطولات . فأنا شخصياً انتقدت نادي العربي لانهم استعانوا بمدربين «ناشئين» لا يملكون CV يستحقون عليه تدريب الاخضر والحمد لله انهم انصتوا لصوت العقل في احضار مدرب له تاريخ كروي (ان شاء الله) . ولكن نادي الكويت دائما يأتي بنجوم ومحترفين مميزين ومدربين ذوي سيرة كروية مشرفة الا انهم يخفقون بسرعة مع هؤلاء في وقت قصير... وهذا ما حدث أخيراً مع المدرب الهولندي العالمي كرول و غيروه بمحمد عبدالله ... اذا فلماذا لم تستقروا على محمد عبدالله اذا كان يتماشى مع توجهات الادارة بالملعب فالافضل عدم صرف المبالغ المالية الباهظة في هذه الاختيارات العشوائية ... كما اراها ... من افراد ليست لديهم خبرة فنية بكرة القدم ... (ياريت نعرف من يختارهم) ... والله من وراء القصد.

