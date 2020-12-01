تعديلات الأنظمة: إلغاء اللجنة الانتخابية.. التسديد «أونلاين» ورسوم العضوية 200 دينار

محلية

أبدت اغلبية الاندية موافقتها على اجراء بعض التعديلات على مواد الانظمة الاساسية خلال اجتماع ممثليها مع مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا.

وحضر الاجتماع ممثلو 13 ناديا وتخلف عن الحضور ناديا القادسية والكويت وقد تركز الاجتماع على بحث بعض المقترحات المقدمة من مجلس ادارة الهيئة بشأن بعض المواد الانظمة الاساسية واغلبها تخص ما يتعلق بالجمعيات العمومية وعملية تسجيل الاعضاء الجدد وتسديد الاشتراكات المالية السنوية. وتم الاتفاق على ان يحق للعضو التسديد السنوي عبر خدمة الاونلاين، وفيما يتعلق في رسوم الاشتراكات بالنسبة لطلب العضوية الجديدة بأن لايتجاوز 200 دينار ويكون الحضور شخصيا فيما الاشتراك السنوي سيكون 10 دنانير.وفيما يخص الترشح لخوض الانتخابات لابد من مضى 5 سنوات على انتساب عضو الجمعية العمومية واما في الانتخاب لايمارس حقه الابعد مرور 4 سنوات، ومجلس الادارة يكون مابين 9 الى 11 عضوا. وكما تقرر الغاء اللجنة الانتخابية وترك الحرية لمجلس ادارة النادي الاستعانة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية لتنظيم عملية الانتخابات في حين سيكون دور الهيئة فقط الاشراف على عملية التسجيل وتسديد الاشتراكات فقط حسب مما هو معمول به.ومن المقترحات الاخرى تعيين سكرتير عام ومدير مالي مع تحديد راتب شهري لهما والغاء مسمى امين السر العام وامين الصندوق .وهذه المقترحات سيتم تعميمها على الاندية خلال الفترة القادمة وهي ليست اجبارية وانما اختيارية حسب ما يناسب النادي وفي حال اعتمادها من ادارة النادي يتم الدعوة لانعقاد الجمعية غير العادية من اجل اعتماد تلك التعديلات على النظام الاساسي للنادي.

