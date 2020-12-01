القادسية.. «لعبها صح»

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ااستطاع القادسية ان ينهض مجدداً بشكل مثالي بعد فوزه على الكويت 2 - 1 في المباراة التي جمعت بينهما اول من امس في ختام الجولة التاسعة من دوري التصنيف، حيث رفع الأصفر رصيده الى 18 نقطة محافظا على الوصافة بعد النصر المتصدر برصيد 20 نقطة بينما الابيض ظل بالمركز السابع برصيد 12 نقطة. ولاشك ان فوز الاصفر جاء في توقيت مناسب له بعدما كان خاسرا في المباراة السابقة امام السالمية ومن ثم انه كان مطالب ان يستعيد ثقته بنفسه قبل نيل ثقة جماهيره. وبذلك فإن لاعبي الاصفر استطاعوا ان يقدموا اداء متوازيا حيث عمد المدرب الإسباني فرانكو بابلو الى اشراك الثلاثي فهد الانصاري وسلطان العنزي ورضا هاني كلاعبي ارتكاز وقاموا بدور جيد من خلال التغطية الدفاعية وتضييق المساحات امام تحركات لاعبي الابيض في الوسط .

وليس لهذا الحد فقد عمل الانصاري وهاني على التقدم مع الهجوم حيث احسن احمد الظفيري وبدر المطوع من تنظيم الالعاب الهجومية عبر الكرات السريعة التي كانت تنطلق من العمق مما ادى لخلق عدة ثغرات في دفاعات الخصم بالاضافة للمساندة الايجابية للألباني لورنس تراشي في الجهة اليسري مما اثمر عن عدة فرص للتهديف لم يتم استغلالها بشكل جيد.

وما يحسب للاعبي القادسية انهم لعبوا بجدية وتخلوا عن المبالغة بالاستعراض التي كانت تلازمهم في الكثير من المباريات وكلفتهم الخسارة امام العربي والسالمية الا انهم في لقاء الاول من امس كانوا اكثر جدية وتركيز مع انضباط تام من قبل اللاعبين الا انه يؤخذ على الدفاع الربكة التي مازال يعاني منها. في حين الابيض لم يكن سيئاً بل بدا في كثير من المناسبات خلال المباراة متفوقاً وتحديدا في الربع الساعة الاخيرة حيث كثف من العابه الهجومية التي كانت تبدأ من احمد الزنكي الذي اضطر كثيرا للهروب من رقابة ضاري سعيد الذي حد من تحركاته مما اضطره للنزول الى العمق بجانب فيصل زايد والقيام بتحويل الكرات الهجومية مما اسفر عنها عدة فرص نجح الحارس خالد الرشيدي من التصدي لها ويستحق ان يكون نجما ولم تظهر اي خطورة من قبل التونسي احمد العكايشي في المقدمة حيث استسلم للرقابة التي فرضها عليه النيجيري جيمس.

وفي محاولات من اجل معالجة الوضع دفع محمد عبدالله بأحمد حزام بالمقدمة وعلى حسين في الوسط مما ساهم بعض الشئ في تحسين الاداء ويبقى الابيض بحاجة للسرعة في كيفية البدء بالالعاب الهجومية وخصوصا من الاطراف وقد تكون المباريات فرصة مناسبة للمدرب محمد عبدالله ان يضفي بعض التعديلات على الفريق ولن يجد صعوبة بذلك لانه اعتاد على التعامل مع الفريق بفعل تجاربه السابقة .

