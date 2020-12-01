هدف... «ما يسجله إلا أحمد»

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يحمل الهدف الثاني للقادسية في مرمى الكويت الذي وقع عليه اللاعب أحمد الظفيري، الكثير من الجمالية فهو من الاهداف الرائعة التي فقدتها ملاعبنا منذ زمن بعيد لكن الظفيري نجح في ادخال السرور في نفوس المتابعين من خلال تسجيله للهدف الذي جاء بعد جهد مميز من بدر المطوع حيث تناقل كلاهما الكرة من وسط الملعب ليتقدم الظفيري وسط دفاعات الابيض فهو عندما اقدم على ذلك كان يدرك بانه سيجد العون من المطوع جرياً على عادته.

ومن ثم عرف ان «يمتص» الكرة بكل حرفنة ويضعها على يمين حميد القلاف وهذا الهدف من الطبيعي ان يأتي بعقلية احمد الظفيري الذي يمتلك قدرات مهارية رائعة متى ما سخرها تكون بهذه الروعة والجمال.فالظفيري لاعب ليس اي لاعب فهو لافت للنظر ما بين زملائه في المواسم الاخيرة بعدما عمل على تطوير نفسه وتعلم من اخطائه.

واصبح اكثر عطاء من خلال قيادته للالعاب الهجومية والتحرك في الوسط وكأنه يحمل معه «القلم والمسطرة» ويوزع الادوار على بقية زملائه عندما يستلم الكرات وبذلك فإن الهدف الذي سجله بفكر عال فإنه لايكون الا عن طريقة لاعب من نوعية احمد الظفيري.

