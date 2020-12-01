النصر واصل تألقه.. والعربي تعادل مع الفحيحيل

محلية

واصل النصر تألقه في دوري التصنيف وحافظ على صدارته للمسابقة بفوزه العريض 5 - 0 على اليرموك في المباراة التي أقيمت على ستاد ناصر العصيمي اول من امس في ختام الجولة التاسعة.وجاءت خماسية العنابي عبر أحمد الرياحي في الدقيقتين 20 و90 ،وسالم المسلاتي (47)، وعبدالرحمن العنزي (63) وطلال العجمي (83).

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 20 نقطة في حين بقي اليرموك عند رصيده السابق بنقطة يتيمة.وكان القادسية حسم مباراة القمة على ستاد جابر امام الكويت لصالحه بالفوز عليه 2 -1، ليرفع الأصفر رصيده إلى 18 نقطة فيما تجمد رصيد الأبيض عند 12 نقطة.

سجل هدفي القادسية النيجيري جيمس في الدقيقة 10 وأحمد الظفيري في الدقيقة 57 ،فيما أحرز أحرز هدف الكويت الوحيد جيه دمبلي في الدقيقة 42.

وفي مباراة ثالثة أقيمت على ستاد الصداقة والسلام تعادل العربي مع الفحيحيل بنتيجة 1 – 1، إذ افتتح الفحيحيل التسجيل في الدقيقة 17 عبر فواز الرشيدي ، وأدرك سيكو كيتا التعادل في الدقيقة 52، ليرفع الأخضر رصيده إلى 15 نقطة بينما رفع الفحيحيل رصيده إلى 10 نقاط.أما المواجهة الأخيرة التي جرت على ستاد محمد الحمد فشهدت فوز السالمية بصعوبة على الجهراء بنتيجة 2 - 1 ليرفع السماوي رصيده إلى 18 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند 10 نقاط.

وافتتح الجهراء التسجيل في الدقيقة 41 عبر لاعبه أحمد تيتي فيما تعادل حسين الموسوي في الدقيقة 76، وسجل باتريك فابيانو هدف التقدم في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

