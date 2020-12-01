العلة مشتركة في «دفاع» الأصفر والأبيض

محلية

ظهرت العلة المشتركة ما بين القادسية والكويت في خط الدفاع حيث يعيب لاعبو الفريقين عدم الاجادة في كيفية التحرك واخذ المواقع ومراقبة لاعبي الخصم بالكرات الثابتة والهوائية بالرغم من ان كلا الفريقين يضمان لاعبي خبرة وطوال القامة الا ان اي كرة عرضية او جانبية تسبب ارباكا لهم وبدليل ان الاهداف الثلاثة سجلت من اخطاء دفاعية بفعل عدم التمركز الجيد والتعامل مع الكرات المرفوعة امام المرمى. ومن هنا يتوجب على مدربي الفريقين ان يعملا على تكثيف التدريبات والتوجيهات للمدافعين لكي يتم تلاشي تلك السلبية فلا يعقل ان مدافعين تقدم بهم العمر واصحاب خبرة بكلا الفريقين اصبحوا عاجزين عن القيام بواجباتهم الدفاعية.

