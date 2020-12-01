الكويت يصطدم بالجهراء في «السلة»

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يخوض الكويت في 08:30 مساء اليوم اختبارا صعباً عندما يواجه الجهراء في ختام القسم الأول من منافسات المجموعة الاولى في دوري كرة السلة، كما يلعب ايضاً التضامن مع النصر في 04:30، والساحل مع الشباب في 06:30. وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان مفترضاً ان تقام الجولة الختامية أول من امس الأحد إلا انها تأجلت بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الصالة. ويتصدر المجموعة الكويت والجهراء برصيد 10 نقاط يليهما العربي بـ9 نقاط ثم الشباب 8 نقاط، يليه النصر والتضامن 6 نقاط ثم اخيراً الساحل 5 نقاط. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام بلاي اوف من ثلاث مباريات بطريقة المقص. وتبرز مواجهة الكويت والجهراء حيث يسعى كل فريق الى فض الشراكة مع خصمه للانفراد بصدارة المجموعة مع ختام القسم الأول. وبالرغم من صدارة الفريقين للمجموعة وطموح كل منهما بالمركز الأول الا ان الافضلية الفنية تتجه نحو الكويت لما يملكه من لاعبين مميزين أمثال الاخوين حمد ومحمد عدنان والكسندر الغيص وتركي حمود وعبدالله الشمري وعبدالعزيز ضاري وعبدالعزيز رمضان وحسين الخباز وراشد الرباح وهو ما يرجح كفته على منافسه الذي استعد لهذا الموسم جيداً عبر عدة تعاقدات أبرزها اللاعبين المميزين عبدالعزيز الحميدي ومحمد اشكناني واحمد درويش وعبدالرحمن الجمعة ويوسف صالح.