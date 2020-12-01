كاظمة خطف التعادل من السالمية في «اليد»

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أنقذ لاعب كاظمة سعد الحيدري فريقه من الهزيمه بتسجيله هدف التعادل 26-26 أمام السالمية في الثواني الأخيرة من لقاء الفريق ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً انتصار القادسية على خيطان 34-22، والعربي على برقان 33-29، والكويت على القرين 27-21. وكان من المفترض أن تقام الجولة الاولى السبت لكنها تأجلت بسبب تسرب مياه الامطار إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة وهو ما دفع لجة المسابقات إلى نقل المنافسات إلى صالة نادية الكويت التي شهدت أربعة مباريات أول من أمس. وجاء لقاء كاظمة والسالمية قوياً منذ البداية بعد تبادل الطرفين التقدم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة عندما تقدم السالمية بفارق هدف حيث تمكن لاعب البرتقالي الحيدري من تسجيل هدف التعادل في اللحظات القاتلة مانحاً فريقه نقطة ثمينة في بداية مشواره في البطولة، فيما أحرز الأصفر والأخضر انتصارين مستحقين على خيطان وبرقان ليحققا بداية قوية في البطولة، فيما واصل الأبيض الذي اضاف بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي لرصيده للمرة السابعة على التوالي، انتصاراته وحقق فوزاً مستحقاً على القرين.