أسماء جلال: إصابتي بـ «كورونا» تسببت في زيادة وزني

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كشفت الفنانة المصرية أسماء جلال إنها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا زاد وزنها بشكل كبير. أسماء جلال قالت، خلال استضافتها في احد البرامج انها عندما أصيبت بـ «كورونا» أخبرها كل أصدقائها أنها ستخسر وزنا كثيرا. وأضافت ضاحكة إنها على العكس ازداد وزنها، حيث أنها كانت تأكل كثيرا لأنها لم تكن تتذوق أي شيء فتعوض نفسها بالأكل الكثير.

وكشفت أنها تحب الأكل كثيرا لذا دائما تتصل بمدربها لتسأله إن كانت تستطيع تناول الطعام ليلا. الفنانة المصرية أكدت أنها حرصت أن تستعيد لياقتها ورشاقتها بعد شفائها، وهو ما دفعها للخضوع لتمرينات رياضية قاسية.

