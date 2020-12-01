مزنة المسافر: الحركة السينمائية في الخليج خجولة

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أكدت المخرجة مزنة المسافر بانه لا يمكن دفع الفيلم الخليجي ليكون في منصات عالمية دون أن يتكون بشكل عضوي وان وجود هذه التجارب في المنصات العالمية ليس مقياساً لجودتها وان تقديم الفن للمجتمع والقدرة على محاورة الجمهور وكسب وده، والفوز بقلبه أهم بكثير.

واضافت ايضا: أعتقد أن الحركة السينمائية في الخليج بالمجمل خجولة كون البنية التحية للسينما مازالت في طور التشييد والعمل. وعن وجود طريقة معينة في التعامل مع الممثل قالت: لا توجد طريقة خاصة في التعامل مع الممثل لكن أنا أحب العمل مع الممثلين غير المحترفين لأنني أشعر معهم بواقعية شديدة هذا لا يعني أن الممثل المحترف لا يمنحك هذه الواقعية ولكنني مؤمنة بصناعة سينما ضمن مدرسة الواقعية السحرية.

واما عن الجرأة والوضوح التي تقدمها في افلامها قالت: أجد نفسي شخصية خجولة رغم جرأتي وأجد نفسي شخصية كتومة رغم وضوحي لكن الفن هو عبارة عن مساحة حرة تقتضي أحيانا أن تكون بعيدا قليلا عن النطاقات الأخرى لتتمكن من الإبداع وإعطائه ما يستحق الخروج عن الصندوق الذي اعتدت عليه.

وبسؤالها عن احلامها قالت: لي أحلام تتعلق بي كفنان وإنسان بالدرجة الأولى لي أحلام متعلقة بغرس حب الفن في نفوس الأجيال القادمة لي أحلام تتعلق ببلدي ووطني ولي أحلام تتعلق بالخليج الذي أنا منه والذي نتجذر كلنا من بحره وصحرائه وجباله وأتمنى أن تدفعني الحياة باتجاه أستطيع فيه أن أصنع تاريخا لمنطقة الخليج ولبلدي عُمان لابد أن يكون كل منا له هذا الإصرار والحلم الحياة تبدأ بالأفكار والأحلام وتنتهي بالعمل والتحقيق.

