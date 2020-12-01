حنان ترك تشارك جمهورها بصورة جديدة.. وتعلق: «نعيش في عالم خطير»

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شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها صورة جديدة لها، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع «انستغرام»، بعد غياب أكثر من عامين.

وظهرت حنان في الصور الجديدة بالحجاب، مع إطلالة كاجوال وترتدي قميص جينز فوق فستان أبيض.

وتعود الفنانة المعتزلة حنان ترك، إلى التفاعل مع السوشيال ميديا مجددًا وبالتحديد موقع إنستغرام، الذي سبق وقامت بغلقه وحجب جميع صورها الشخصية، هذا أدى إلى فتح باب التكهنات حول عودتها من جديد لمجال التمثيل، بعدما توقفت في السنوات الثماني الماضية عن الظهور على الشاشة، فيما عدا محاولات قليلة مع مسلسلات كرتونية أو إذاعية، والمشاركة بصوتها فقط.

وتتلقى حنان ترك، منذ فترة عروضًا جادة للعودة للتمثيل، للمنافسة في دراما رمضان 2021، خصوصًا أنها تعد نجمة من طراز مختلف، ولها جمهورها ومعجبيها في كل أنحاء الوطن العربي.

حنان ترك شاركت في أعمال فنية خلال سنوات الاعتزال، لكنها اقتصرت على الظهور بصوتها فقط، فقد تعاونت عام 2013 في مسلسل الرسوم المتحركة «كليم الله»، وبعدها مسلسل «الإمام البخاري» عُرض قبل عامين، وكانت آخر تجاربها الإذاعية مسلسل «النداهة» مع الفنان هاني عادل ولبنى ونس، لكنه لم يُعرض بعد. وتعيش حنانة ترك حالة من النشاط الافتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وباتت تتواصل على غير العادة مع زملائها الفنانين في أبرز المناسبات وتُشارك جمهورها أيضًا، كان آخرها مطالبة متابعيها بالدعاء بشأن تخطي أزمة فيروس كورونا.

ما بين التهاني والتعزية، صار لحنان ترك حضور على صفحات الفنانين، لعلّ أبرزها مُباركة الفنانة يسرا بعد التأكد من سلبية مسحة كورونا، وأخرى خاصة بتعزيتها في الفنانة رجاء الجداوي، الأمر الذي يُشير لعودتها إلى الساحة خلال الفترة المُقبلة وبشكلٍ تدريجي.

