أجمل موديلات معاطف فرو «شتاء 2021»

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لا تكتمل أناقة الشتاء من دون المعطف الفرو الذي يضفي الكثير من الفخامة والثراء على مختلف الإطلالات، من مجموعات شتاء 2021 للأزياء الجاهزة أحضرنا لكِ أحدث الموديلات بتوقيع كبريات الدور العالمية.

معاطف فرو مطبعة موضة شتاء 2021:

كانت المعاطف الفرو المطبعة القاسم المشترك بين مجموعات شتاء 2021 لا سيما الموديلات المزينة بطبعات الحيوانات، ظهرت إحدى عارضات دار فندي Fendi بمعطف رمادي متوسط الطول مزين بنقشة النمر قصته المستقيمة تناسب القصيرات، أما المعطف القصير الضخم الذي أطلت به عارضة لونشان Longchamp فنرشحه لممشوقات القامة.

معاطف فرو منفوخة الكمين آخر موضة:

كما في الفساتين والبلايز سيطرت موضة الأكمام المنفوخة Puffy sleeves على معاطف شتاء 2021، أحببنا المعاطف باللون الجملي الكلاسيكي التي تألقت بها عارضات دار فندي Fendi وماكس مارا Max Mara، نسقيها خلال النهار مع كنزه خفيفة وبنطال باللون الأبيض، أما في المساء يمكن الاستعانة بها لتزيين فستان أسود قصير، هذا الستايل نرشحه للنحيفات الطويلات.

معاطف فرو طويلة لإطلالة المساء:

المعاطف الفرو الطويلة وسيلتك للحصول على إطلالة دافئة تزيد من فخامة فستان السهرة في المساء، هذا الموسم شهد حضور لافت للمعاطف الماكسي التي تصل إلى الكاحل تقريبًا، خطفت عارضة ماركة Hellessy الأنظار بمعطف عريض الياقات مطبع بنقشة برية ومزين بحزام أزرق عريض وبتصميم مشابه تألقت عارضة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.

اذا كنتِ تبحثين عن قطعة تناسب جميع فساتينك فننصحك بالمعطف الأسود المزين بنغمات ترابية من توقيع دار جيفنشي Givenchy.

معاطف فرو قصيرة تناسب لوكات الصباح:

تناسب المعاطف القصيرة طلعات النهار وقدمها كبار المصممون بألوان حيوية وزاهية، اختاري المعطف الوردي البودر من توقيع مارك جاكوبز Marc Jacobs لتزيين اطلالتك النهارية المؤلفة من قميص أبيض وبنطال جينز فاتح وسنيكرز أبيض. على طريقة عارضة جي ميندل J. Mendel تجرئي ونسقي المعطف الفرو الأحمر مع إطلالة باللون الأخضر لتحصلي على إطلالة تناسب الأجواء الإحتفالية في رأس السنة.

