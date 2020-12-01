ياقات «فيكتورية» تجتاح عالم الموضة

مرأة

الأناقة المحتشمة لا تعني التزمّت فقط، فهناك الكثير من الاستثناءات المغرية. ولكن الحاجة للاحتشام دفعت المصمّمين إلى ابتكار قصّات تغطّي وتحمي. وإحدى الطرق التي تمثل فيها ذلك، كان الياقات الفيكتورية وهي ياقات عالية مع القليل من الكشاكش وربما مع عقدة، ولكن نادراً ما تأتي بأشكال معقدة.

أجمعت علامات عديدة على هذه الموضة، وابتكرت عدد كبير منهن هذه الياقات وعلى رأسهن

غوتشي .

Gucci وباكو رابانّ Paco Rabanne وتوري بورتش Tory Burch وغيرهم

نصائح لارتداء الياقات الفيكتورية

إذا كانت رقبتك عالية ستكون هذه الياقات وسيلتك المثلى لأناقة رومانسية فينتاج.

البروشات الكبيرة تكمل أناقة الياقة الفيكتورية.

ابحثي عن ياقات عالية مع عقد كبيرة لطلة مرحة وناعمة.

الأقراط الكبيرة المتدلية تناسب هذه الإطلالة بشكل كبير.

