ترند «النهار»

الاخيرة

أثبتت لنا تجارب الماضي أن الانشغال بالداخل لا يمنع مخاطر الخارج، ومن ثم علينا كدولة صغيرة أن نتابع بشكل لصيق ما يجري في دول الإقليم، العربية وغير العربية، فإغلاق الأعين عما يجري خارج الحدود هو قصر نظر يجب تفاديه، خاصة مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة.

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وعليه فقد بدأت «النهار» بتقديم خدمة ترند المتنوعة في صفحة الدوليات، حيث تأخذ القارئ والمهتم في جولة على آخر اهتمامات الأشقاء الخليجيين، وما ينشر في صحفهم، ووسائط السوشيال ميديا في دولنا الخليجية الخمس، وفي يوم آخر هناك ترند يجول في اهتمامات الشعب العراقي الشقيق.

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وفي أيام أخرى هناك ترند لما يجري لدى الشقيقة الكبرى مصر، واهتمامات شعبها، وأيام لما يجري في سورية ولبنان، وكذلك في بلدان مجاورة كتركيا وإيران، والدول المؤثرة في العالم كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، إن الاهتمام بما يجري في الإقليم والعالم لم يعد ترفاً بل واجباً تقتضيه الحكمة والتعقل والذكاء.

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آخر محطة: ما زال إقليم الشرق الأوسط ساحة للخلاف والصراع والحروب الأهلية والخارجية، ولا يوجد في الأفق القريب (ونخشى قول البعيد) ما يدل على قرب انتهاء تلك الصراعات والحروب، رغم كل الكلمات المطمئنة والأمنيات الجميلة، التي تصدر من بعض قيادات الدول المؤثرة في العالم.

