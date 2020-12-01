إدارة ترامب تطلق «المحاولة الأخيرة» لحل الأزمة الخليجية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكد مصدر في البيت الأبيض أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيتوجه مع فريق من مساعديه خلال الأيام المقبلة إلى السعودية، على ان يتوجه بعد ذلك إلى قطر.

ونقلت وكالة «رويترز» ليل الأحد الاثنين عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. ووفق المصدر نفسه، سيرافق مستشار الرئيس الأميركي وصهره مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، وبراين هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر. وفي السياق، أورد موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي أن زيارة كوشنر تأتي كمحاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية التي اندلعت قبل أكثر من 3 سنوات.

بدورها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وخليجيين قولهم إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على حل الخلاف بشأن تحليق طائرات الخطوط الجوية القطرية في أجواء السعودية والإمارات.

وقبل نحو أسبوعين أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترحّب بالحوار القائم على احترام السيادة، معتبرا أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية، في حين قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تصريحات متزامنة إن إدارة الرئيس ترامب ترغب في حل الأزمة قبل مغادرتها المحتملة البيت الأبيض.

