طهران: فخري زادة اغتيل بـ«أسلحة إسرائيلية»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: كشفت وسائل اعلام إيرانية امس أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة «صنع في إسرائيل». وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه لقناة «برس تي في» الناطقة بالانكليزية ان السلاح الذي نفذت بع عملية الاغتيال يحمل «شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية». ودأب قادة إيران على اتهام إسرائيل باغتيال فخري زادة، إلا أن الأخيرة نفت أكثر من مرة أو امتنعت عن التعليق فيما قال مصدر ايراني اخر إن الأسلحة «تم التحكم بها عبر الأقمار الاصطناعية».

كما أفاد مسؤول أمني لوكالة أنّ اغتيال زادة تم بعملية «معقدة» وأسلوب «جديد بالكامل»، متهماً إسرائيل و«مجاهدي خلق» بالضلوع في العملية. ووفقا لوكالة «فارس» الايرانية فقد قتل فخري زاده الجمعة برصاص رشاش آلي كان على متن سيارة أخرى، ويجري التحكم فيه عن بعد. وذكرت الوكالة أنه أطلق على زادة عدة طلقات من مدفع رشاش آلي يعمل بالتحكم عن بعد كان يعمل من شاحنة متوقفة على بعد 150 متراً من سيارته أصابته رصاصتان مثلما أصيب حارس شخصي كان يحاول حمايته من الرصاص. وقالت الوكالة إن العملية استغرقت قرابة 3 دقائق فقط ولم يكن ثمة عنصر بشري في مكان الاغتيال وتم إطلاق النار بأسلحة آلية جرى التحكم بها عن بعد. وقالت «فارس» إن التحقيقات أظهرت أن صاحب الشاحنة المذكورة غادر البلاد بعد يوم من عملية الاغتيال، دون تسمية الجهة التي توجه إليها. وقبل التقرير الايراني قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين لمحطة «راديو 103 إف إم»، امس إنه لا يعرف من المسؤول.

وشيعت إيران امس فخري زادة فيما تعهد وزير الدفاع الإيراني بمواصلة عمل الرجل «بمزيد من السرعة والقوة». وترأس فخري زادة ما يسمى برنامج «آماد» الإيراني الذي تقول إسرائيل والغرب إنه عملية عسكرية تبحث في جدوى صناعة سلاح نووي. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أثناء التشييع إن مقتل فخري زادة «سيجعل الإيرانيين أكثر وحدة وتصميما»، وأضاف «من أجل الاستمرار في طريقك، سنواصل العمل بسرعة أكبر». ونقل عن وزير الدفاع الإيراني قوله، إن «ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي».

يأتي ذلك فيما قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إن بلاده لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده. وكانت المنظمة أعلنت أن منفذي الانفجار الأخير في موقع نطنز النووي هم أنفسهم من قتلوا فخري زاده، متهمة إسرائيل بالتورط في القضيتين، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن لجنة الأمن القومي القول إن إسرائيل تقف وراء اغتيال فخري زاده.

وأقيمت الجنازة الرسمية بحضور عدد محدود من كبار القادة العسكريين والسياسيين، دون مشاركة جماهيرية بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بجائحة «كورونا».

