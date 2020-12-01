شمخاني: كنا نعلم باحتمال الاغتيال!

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني امس أن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه. وقال شمخاني للتلفزيون الإيراني «الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه»، وأضاف «لم تأخذ الأمر على محمل الجد بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله»، وقال «عملنا على تعزيز حماية فخري زادة، ولكن العدو نفذ الاغتيال عبر طريقة جديدة، وحرفية، وتخصصية».

وأشار إلى أن «فخري زادة كان عالما نوويا منقطع النظير، وله دور كبير في الصناعة النووية، والدفاع النووي، ومكافحة كورونا»، مؤكدا أن «إيران لديها الكثير أمثال فخري زادة ولن يتمكن العدو من القضاء على قدراتهم العلمية».

