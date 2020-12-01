الإمارات وعُمان والأردن: جريمة مشينة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دان الأردن والعراق وسلطنة عمان والإمارات اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده باعتباره عملا يهدد استقرار المنطقة. ودعت الخارجية الأردنية في بيان إلى تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر، والحيلولة دون التصعيد في المنطقة. فيما قالت الخارجية العراقية في بيان إن وزير الخارجية فؤاد حسين أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عن تعازيه ومواساته إثر اغتيال محسن فخري زاده. وأكد حسين أن هذه الأعمال لا تساهم بدعم الاستقرار.

وفي سياق متصل قدم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي العزاء إلى ظريف خلال اتصال هاتفي بينهما. وأوضحت الخارجية العمانية في بيان أن الوزير أكد إدانة السلطنة هذا العمل وكل ما يتنافى والقوانين الإنسانية والدولية. وفي ابو ظبي أوضحت الخارجية الإماراتية في بيان أنها تدين جريمة اغتيال العالم الإيراني، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم. وقالت إنها «تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده، والتي من شأنها أن تقود إلى حالة تأجيج الصراع في المنطقة».وقبل يومين، أدانت دولة قطر بشدة التفجير واغتيال فخري زاده، معتبرة أن اغتياله يعد «تعديا جليا على حقوق الإنسان».

