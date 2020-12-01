لوفيغارو: ترامب يخبئ «هدايا مسمومة» لخلفه

عربيات ودوليات

قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى خلال 53 يوما التي تفصله عن حفل تنصيب خليفته جو بايدن إلى «ترك بصمته» حتى آخر لحظة، من خلال إصدار أوامر تنفيذية تلمّع سجله الرئاسي وتعقّد مهمة خصومه السياسيين. وذكرت الصحيفة أن ترامب «الثائر» قد يحاول أيضا الانتقام من مؤسسة الحكم «عن طريق تضمين أكبر عدد ممكن من القرارات للسجل الفيدرالي (ما يعادل الجريدة الرسمية) لتعقيد مهمة خلفه بايدن الذي سيجد نفسه عاجزا عن التعامل مع كل تلك القرارات». وتؤكد أن إحدى هذه «الهدايا المسمومة» وأخطرها من ترامب تتعلق بتعهد بايدن الانضمام مجددا للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية الحالية قبل 3 سنوات. وتضيف أن تسريبات كشفت عن أن الرئيس المنتهية ولايته يدرس إمكانية شنّ ضربات جوية ضد منشآت إيران النووية، ما سيؤدي بلا شك إلى توسيع الفجوة بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة الجمعة الماضية قد يكون متصلا بنوايا ترامب افتعال أزمة جديدة مع طهران. وبالإضافة إلى قراره المعلن سحب القوات الأميركية المتمركزة في كل من أفغانستان والعراق، حيث يفترض أن يبقى هناك 2500 جندي فقط بحلول يناير المقبل، يبدو أن ترامب مصمم أيضا على إعادة 700 جندي أميركي ينتشرون في الصومال للتصدي لمقاتلي «حركة الشباب المجاهدين» الذين يقدّر عددهم بنحو 5 إلى 10 آلاف عنصر.