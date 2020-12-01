العراق: الحكومة تنشر قوات «سومر» وتفاوض المتظاهرين

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: بدأت القوات العراقية امس انتشارا امنيا في محافظة ذي قار وحول ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية التي تمثل مركز الاحتجاجات فيما رفض المتظاهرون ازالة خيام الاعتصام منها.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني للقوات العراقية امس بدء عمليات قوات «سومر» بعملية انتشار في الناصرية بعد وصول تعزيزات امنية اليها من بغداد. وقالت الخلية في بيان ان هذه التعزيزات الامنية التي وصلت الى الناصرية تضم اللواء 37 من الجيش ولواء المهمات الخاصة من الشرطة الاتحادية لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة. وقامت القوات الامنية بفرض ثلاثة اطواق عسكرية حول ساحة الحبوبي مركز اعتصام المتظاهرين وخيامهم لحمايتهم من اي اعتداءات تستهدفهم.

وعقد فريق ازمة الطوارئ برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي اجتماعا مع 15 متظاهرا يمثلون ناشطي المحافظة حيث تم بحث تداعيات هجوم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المتظاهرين في المدينة بالرصاص الحي والاسلحة البيضاء والهراوات، ما ادى الى مقتل 8 منهم واصابة 80 آخرين. وقال مصدر شارك في الاجتماع ان المتظاهرين طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر واضاف في تصريح نقله موقع «ايلاف» ان هذا الامر يخضع لاجراءات القضاء واكد ان القوة الامنية الامنية الموجودة حول ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز احتجاجات وتظاهرات ناشطي ذي قار هي لحمايتهم. واوضح ان المتظاهرين رفضوا رفع خيامهم من الساحة واصروا على بقائها واكدوا على ضرورة اكمال معالجة جرحى التظاهرات الذي اصيبوا في اوقات سابقة من الذين تكفل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمعالجتهم خارج العراق والذين لم يتم اعادتهم لاستكمال دورتهم العلاجية. وبين المصدر ان المتظاهرين طالبوا ايضا بتغيير بعض المسؤولين المحليين، فضلا عن القيادات الامنية لعدم تدخلها في حماية المتظاهرين من هجوم انصار الصدر.

وكانت بغداد و9 محافظات عراقية قد شهدت في الاول من اكتوبر عام 2019 انطلاق تظاهرات شعبية احتجاجية غير مسبوقة وواعلنت الحكومة العراقية في يوليو الماضي مقتل واصابة حوالي 560 شخصا من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحتجاجات التي ارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة.

