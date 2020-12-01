«داعش» يتبنى الهجوم على مصفاة نفط في شمال العراق

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بغداد - الوكالات: اعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة الصينية النفطية في شمال العراق، بحسب بيان نشره التنظيم الارهابي على الانترنت. وقال البيان انه استهدف مصفى منطقة الصينية النفطي، بصاروخي كاتيوشا.

وذكر مسؤولان بمصفاة نفط الصينية بشمال العراق، ان السلطات اوقفت العمليات في المصفاة الصغيرة بعد اصابة صهريج لتخزين الوقود بصاروخين، ما تسبب في اشعال حريق، في وقت سابق الأحد.

وأضاف المسؤولان ان وقف العمليات في المصفاة، التي تبلغ طاقتها التكريرية 30 الف برميل يوميا، جاء بعد امتداد الحريق الى شبكة قريبة لأنابيب النفط. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات صلاح الدين، ان نتائج التحقيق بشأن حادثة المصفاة الصينية ستعلن قريبا كما اكدت وزارة النفط العراقية استئناف العمل بمصفاة بيجي خلال الساعات القليلة المقبلة، وتقييم الأضرار فيها. وسبق هذا القصف هجوم لـ«داعش» على موقع للجيش العراقي في منطقة حاوي العظيم شرق المحافظة. ونقلت قناة «السومرية» العراقية عن مصدر امني تعليقا على اندلاع الحريق قوله ان الوضع تحت السيطرة وتم غلق الصمامات والعمل جارٍ لاطفائه.

