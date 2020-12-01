لبنان يخرج من إغلاق «كورونا» إلى «الاكتئاب الوطني»

عربيات ودوليات

هيمنت الهموم المحلية على عناوين صحف بيروت الصادرة الاثنين حيث احتلت الصور المتكررة سنويا لغرق الطرقات وانقطاع الكهرباء مع حلول موسم الامطار صدارة الصفحات الاولى بينما بدأ لبنان الخروج تدريجيا من حالة الاغلاق التي فرضت لاحتواء تفشي وباء «كورونا» بينما قاست عناوين اخرى مستوى «الاكتئاب الوطني» جراء الازمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة من تشكيل الحكومة المتعثر الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

وتحت عنوان «الطقس الممطر يُغرق لبنان بالظلام والطرقات بالمستنقعات» كتبت «نداء الوطن» قائلة: «ليس مستغرباً ان تحصل اعطال في التيار الكهربائي مع كل قصفة رعد، فالبنية التحتية في البلاد مهترئة وهذا الأمر يتكرر مراراً خلال فصل الشتاء». واضافت «غرق لبنان في الظلام بسبب البرق والرعد والأمطار الغزيرة فضلاً طبعاً عن تحول الطرقات الى مستنقعات» مشيرة الى تصريح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة ?تصريف الأعمال? ?ميشال نجار الذي قال ان المجاري «تواجه الانسداد مجدداً بسبب اهتراء البنى التحتية التي بحاجة الى توسيع».

فتح تدريجي

وفي شأن اخر نقلت «النهار» عن وزير الصحة حمد حسن قوله «اتخذنا قراراً بالفتح التدريجي ونسبة الالتزام بالاقفال لم تتجاوز الـ50%» مشيرا الى انه سيجري تقييم اسبوعي للوضع.

وقال حسن عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث اجراءات «كورونا» ان نسبة الالتزام لم تتجاوز 50% واضاف» نحن مقبلون على فترة الأعياد وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية».

وعادت الحركة الى شوارع لبنان، واتجهت الى عودة الطلاب الى المدارس، تطبيقاً لقرار وزير التربية طارق المجذوب الرامي الى اعتماد التعليم المدمج في المؤسسات الرسمية والخاصة بدءاً من الاثنين. ولاقى القرار تبايناً في ردات الفعل، بين مؤيد ورافض،كما شهد تنفيذه على الأرض تفاوتاً ايضاً في الالتزام بالاجراءات بين المناطق اللبنانية.

اكتئاب وطني

وفي هذا السياق ذكرت «اللواء» ان الشعب اللبناني يعيش في سجن «الاكتئاب الجماعي» وان والجرائم كسرت النسبة المئوية.

واستنادا الى خلاصة توصل اليها مؤشر «غالوب» قالت الصحيفة «يعيش اللبناني اسوأ حياة في العالم» اذ قيم 4% فقط من اللبنانيين حياتهم بشكل ايجابي وهي اسوأ نتيجة في سجل «غالوب» لأي بلد.

واضافت «ليس غريباً مع كل هذه الضغوطات ان تكون ادوية الأعصاب والمهدئات من اول الأدوية التي انقطعت من السوق اللبناني، بعد الحديث عن امكانية رفع الدعم عن الدواء، اذ تهافت اللبنانيون الى شراء هذه الأدوية، وتخزينها تماماً، كما فعلوا مع ادوية السرطان والأمراض المزمنة، حسب ما يوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين».

تفاوض مؤجل

وتحت عنوان «تأجيل جولة تفاوض الترسيم المرتقبة مع اسرائيل» قالت «الجمهورية» ان لبنان تبلغ رسمياً من الجانب الأميركي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما افاد مصدر عسكري، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وقال المصدر العسكري اللبناني ان الدبلوماسي الأميركي جون ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسر في الجلسات، سيحضر الى بيروت في موعد الجلسة.

