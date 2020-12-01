مصر.. توجه لزيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية

عربيات ودوليات

أكدت، وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ان الدمج الاقتصادي وتمكين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، مشيرة الى ان جائحة «كورونا» رغم التحديات التي فرضتها على العالم واعاقة تحقيق اهداف التنمية المستدامة، الا انها سرعت من وتيرة الاصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو اعادة البناء بشكل افضل.

ودعت المشاط، خلال مشاركتها في القمة الافتراضية «النساء العاملات من اجل التغيير» الى ان تكون الكفاءة هي الفيصل في الحكم على الفرد دون النظر لنوعه، وأن يتم العمل على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مختلف مناحي الحياة حتى تتغير الأفكار الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، مشيرة الى اهمية التعليم في سد الفجوة بين الجنسين.

وتحدثت رانيا المشاط عن ضرورة التعاون متعدد الأطرف في تحقيق رؤية تمكين المرأة، وهو ما تحقق في اطلاق مصر «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهي اول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف الى تنسيق الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق باتخاذ السياسات اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في اماكن العمل، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من السيدات للمشاركة في المناصب القيادية.

ضمت القمة اكثر من 300 من القيادات النسائية والشخصيات المؤثرة في افريقيا.

في تطور آخر، نفت الحكومة المصرية حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون «التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الجديد، مُوضحةً ان حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج او الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوى قيمة المعاش، واذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف اليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، اما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش، مُشددةً على ان القانون الجديد لم ينتقص من اي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.

