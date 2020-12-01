السيسي يؤكد لعباس: فلسطين ستظل أولوية سياسية لمصر

عربيات ودوليات

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي اكد ان القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية مشدداً على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من اجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ان المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف جميع الجهود العربية من اجل استئناف مفاوضات عملية السلام.

من جهته اكد الرئيس الفلسطيني اهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس المصري بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الاقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

