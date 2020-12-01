العبدالله نقل تعازي القيادة السياسية للسفارة النيجرية

أول النهار

قام نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله صباح امس بزيارة إلى سفارة جمهورية النيجر لدى الكويت حيث نقل تعازي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومة وشعب الكويت وذلك بوفاة رئيس جمهورية النيجر الأسبق تانجا ممدو.

ومن جانبه اعرب سفير النيجر لدى البلاد عبدو ابو بكر عن شكره العميق للكويت على تقديمها التعازي بوفاة مامادو، موضحا أن الكويت من الدول الداعمة لبلاده .

وأشاد بعمق العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى مواقف الكويت التي وصفها بالمتميزة في أفريقيا ودعم الجمعيات الخيرية للمشاريع والمتضررين في جميع دول افريقيا.

